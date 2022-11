The End y Durga McBroom ofrecen un electrizante tributo a Pink Floyd en el BCP

Llevar al escenario la música de Pink Floyd no es cosa fácil. Requiere de músicos virtuosos, efectos de sonidos y para que el tributo sea lo más fiel posible a la banda original, también necesita de un componente visual. The End logra combinar todo eso, haciendo un show a la escala de un teatro y sumando a parte de la historia de esta banda británica, la cantante Durga McBroom.

El éxito “Another Brick In The Wall” fue el encargado de romper el hielo hacia el inicio del espectáculo, en el que el público lentamente fue ganando confianza hacia la euforia y la ovación final. El vocalista Gorgui Moffatt aprovechó el largo momento instrumental para recorrer todo el escenario y sumarse a cuatro manos en uno de los teclados.

Luego bajó las revoluciones y se sentó al frente del escenario interpretando “Mother”, que marcó el ingreso de Durga McBroom y su inmensa voz. Como representando a esa madre que da a luz se acercó a Gorgui y terminaron juntos esta canción, en medio de los aplausos del público.

Luego de las estridencias de las guitarras eléctricas, una guitarra acústica marcó el inicio de “Learning to Fly”. Uno de los puntos más fuertes de la noche se dio con “What Do You Want From Me”, a la que Durga McBroom le aportó su potente voz y su fuerza interpretativa.

Un hipnótico juego de luces acompañó la larga introducción instrumental de “Shine On You Crazy Diamond”, con el trío de coristas acompañando impecablemente con sus voces. Un notable solo de saxo de la mano de Martín López Camelo remató la canción, en medio de los aplausos del público.

Viaje hacia el “Dark Side of the Moon”

Gorgui Moffatt invitó luego a viajar hacia el lado oscuro de la luna y los sonidos de los relojes marcaron el inicio de “Time”.

También del emblemático álbum “Dark Side of the Moon” llegó la siguiente canción, que Durga McBroom dedicó a su creador Richard Wright y a Claudia Fontaine: “The Great Gig in the Sky”. Las voces de Lorena Álvarez y Alejandra Peralta se apoderaron del escenario, a la que luego se sumó McBroom con su voz para interpretar el complejo juego vocal que propone esta obra.

De ese álbum también apareció “Money”, con los efectos sonoros que caracterizan a esta canción. Con el anuncio de McBroom de que las cosas se pondrían más calientes llegó el turno de la animada “Young Lust”.

Más adelante sonaron las campanas para dar paso a “High Hopes”, mientras grandes globos empezaron a rebotar entre el público, creando un momento de juego entre los cantantes y la audiencia con aquellos que llegaban primero al escenario.

Invitando al público a cantar llegó “Wish You Were Here”, otro de los grandes éxitos de Pink Floyd y entrando en el tramo final del show. Con los ecos pertinentes, también resonó “Us and Them” y una potente versión de “Comfortably Numb”, con el impresionante solo de guitarra de Matías Dietrich.

De pie, las alrededor de 900 personas presentes en el show ovacionaron la propuesta artística y pidieron más. Así que para el encore, The End invitó a ir hacia la época más psicodélica, a los principios de Syd Barret, con “Astronomy Domine”. El cierre estuvo a cargo de la enérgica “Run Like Hell”, en medio de los aplausos del público.