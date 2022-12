Sol Gómez, la exploradora de canciones

Un día estaba en Asunción dando conciertos, luego viajando a Pilar para, por unos meses, hacer una pasantía asistiendo a biólogos y descubriendo de cerca a la fauna y flora de dicho lugar. Unos meses más tarde, se radica en Riberalta, Bolivia, donde actualmente desarrolla su carrera de psicología comunitaria.

Pero ¿qué espacio sigue teniendo la música? Para ella, este arte llena todos los rincones, porque no es un simple pasatiempo, ya que con ella supo trascender y generar conexiones y entender quién quería ser: una cantante, una psicóloga comunitaria y una exploradora en este mundo.

Y si hay un punto en común que atraviesa a sus pasiones es el servicio, algo que ella descubrió que le da un sentido a su vida. Recuerda así su adolescencia, cuando iba a una parroquia que asistía a niños sin hogar y ancianos. “Siempre me interesó dar lo que yo tuve ‘gratis’ por haber nacido en una familia privilegiada. Lo hago desde una perspectiva de amor, quiero dar un mejor servicio”, detalló en conversación con ABC Color.

En ese sentido busca que su música hable también de su vulnerabilidad y de su ser como persona única. “Quiero que mi música sea algo que te haga pensar y sentir eso que estás escuchando. Lo mismo hago en el trabajo, porque no se trata de hacerlo por quién recibe más donaciones o apoyo, sino que es un sentimiento comunitario, por darme cuenta que la persona que está al lado mío importa igual que yo”, reflexionó.

Conectar con la autenticidad de las cosas

Pero también Sol tuvo que pasar por varios procesos de descubrimiento para entender que la música o el servicio comunitario no son un fin al cual llegar sino procesos de desarrollo constante.

Ella recuerda que su inicio como solista empezó en 2018, en un momento en que decidió que no quería cantar más covers. Comenzó a buscar lugares que quieran escuchar sus canciones y llegó así a espacios como Drácena, La Chispa y Mango Tango. “Había otros bares que, literalmente, te decían que no cantes temas propios, que el público quería covers. Allí yo me sentía una tele prendida, porque lo que realmente quiero es ese sentir juntos, mirar a la gente a los ojos, tener una conversación desde mis músicas”, pensó.

En este trayecto ella subraya que muchas cosas no hubieran sucedido sin la mirada compañera de sus amigas y artistas que fue conociendo. “Me inspira tener amigas músicas que me contaron cómo fue su decisión de ser música”, dijo.

Recordó también a Pablo Poblado, un cantante argentino con quien este año colaboró para el EP “ChacoLaborativa”. “Pablo me ayudó a crecer. Le mostré canciones y me dijo que las grabe ya, porque me dijo algo muy loco, de que pareciera que los músicos vivimos en el pasado, todo el tiempo sacando música que ya no nos representa, porque ahora estamos en otros procesos”, profundizó.

“A veces es abrumador el hecho de que la música sea un arte bastante caro, porque tenés que en algún momento estudiar, tener un instrumento, poder pagar para grabar, pagar a los otros músicos. Entonces lo que yo presento en ‘Humalama’ termina siendo un collage de varias artistas, porque yo jamás iba a poder lanzar una canción sola”, indicó.

Al mismo tiempo, pensó, está entrando en un proceso de probar algo más “sencillo”. “Al mismo tiempo estoy re orgullosa de lo que está saliendo, siento que es un arte colectivo”, añadió sobre sus primeras grabaciones y los nuevos videoclips.

Alimentando el espíritu

Sol se encuentra en una etapa de viajes constantes, tanto físicos como internos. Pero desde este año se asentó en Bolivia, donde ya está instalada y también dando atención a su música.

“Para mí todo es un proceso casi que espiritual. Busco poder darle ese valor trascendental a la naturaleza, de decir yo me siento en casa acá, no importa si estoy en Pilar, Bolivia, donde sea. Si hay naturaleza me siento en casa y eso nadie me puede sacar. Eso también aprendí este año, todo lo que siento es mío y nadie me puede sacar. Me siento Dora, la exploradora”, mencionó entre risas.

Pero la naturaleza es un factor clave para el aprendizaje humano, según mencionó. En sus ratos libres aprovecha para descubrir también la fauna y flora de su entorno. Entre caminatas en el bosque o visitas al monte, cada día se sorprende más. En sus historias de Instagram, entre canciones, comparte también sus experiencias donde se la ve alzando ranitas, viendo de cerca alacranes o mirando aves.

“Cuando estoy en el monte por ejemplo mirando insectos aprendo que ahí vos sos el intruso porque sos un peligro para ellos. El secreto está en contemplar, porque ellos no te hacen nada. Llevando eso a mi música siento que mis nuevas canciones hablan de esta temática del contacto con la naturaleza, las metáforas que uso tienen ese tinte, porque imaginate que yo todos los días me duermo con el ruido de las ranitas”, contó sobre el futuro de su música.

Así, Sol vive el día a día con tranquilidad y aprendiendo de la vida en el pueblo, que tiene otros tiempos. No niega sentirse triste a veces y con ganas de estar aquí, pero el amor por lo que hace y las nuevas experiencias le dan nuevo valor a su vida.

“Hace poco estaba bajón y empecé a escuchar ‘Tinta y tiempo’ e ‘Inoportuna’ de Jorge Drexler. Empecé a llorar. Pero porque también sentí que está en nuestro ADN ese sentimiento ancestral del canto, como de alguien que va guiando una ceremonia. Me emocionó pensar cómo alguien que ni sabe de mi existencia puede estar ayudándome a pasar este sentimiento. Es como chamánica la música”, planteó.

Es por eso que ella desea que sus canciones sean también viajes para la gente. Si tiene que definir un estilo, para ella no se trata de algo sonoro sino del sentimiento. “Mi estilo es el ayudarte a atravesar lo que estás sintiendo, porque siento que las canciones son parte de un aprendizaje colectivo. Las canciones son sanadoras, te dan consuelo, alegría, te ayudan, te atraviesan”, cerró.