Per Se y Castell protagonizan un “Atardecer en vivo” en la Alianza Francesa

“Atardecer en vivo” se denomina esta iniciativa, en la que las agrupaciones Per Se y Castell interpretarán en vivo sus canciones, teniendo como escenografía al paisaje desde la terraza de la Alianza Francesa. En este concierto, Castell presentará su álbum “Caravana de corazones”, que llegó a las plataformas a inicios de este año.

Además de las dos agrupaciones, habrá un DJ, gastronomía artesanal y bebidas, para disfrutar al máximo de la velada hasta la medianoche. Las entradas anticipadas cuestan G. 30.000 y se pueden reservar al (0986) 787-227. En puerta costarán G. 40.000.

Per Se es una banda de pop rock psicodélico, nacida en el año 2005. Actualmente está conformada por Fabrizio Demestri y Mali Oliveira. El año pasado, presentaron varios sencillos en las plataformas digitales como “Imán”, “Indómito viento” y “Cleptócratas”.

Castell es un proyecto musical nacido en Lambaré, en el año 2018, y está integrado por Osval Fretes, Margie Nielsen, Alejandro Ruiz y Federico Morán. La agrupación se caracteriza por la construcción colectiva de sus canciones. Su nuevo álbum “Caravana de corazones” cuenta con la participación de varios como Josema González, Paula Yugovich, Pat and The Jurassic Band y Per Se.