Romeo Santos en Paraguay: ¿cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Tras casi cinco años, Romeo Santos regresará a Paraguay con “Fórmula Vol. 3, La Gira”, un tour que lo llevará por varios países de la región. Las entradas para el show, que será el próximo 19 de abril en el Jockey Club Paraguayo (Cedro e Indio Francisco) ya se pueden adquirir a través de la página web y los puntos de venta adheridos a la Red UTS.

El ex vocalista del grupo Aventura, estará en Asunción presentando sus nuevas canciones y también grandes éxitos de toda su carrera como “Propuesta indecente”, “Imitadora” y “Eres mía”. Para su nuevo álbum contó con la colaboración de artistas como Justin Timberlake, Rosalía y Christian Nodal.

Los precios y sectores para ver el show: Campo (G. 170.000), Campo VIP (G. 255.000), Plateas A y B (G. 295.000), Preferencia A y B (G. 505.000), Plata B y C (G. 630.000), Plata A (G. 840.000), Oro B y C (G. 1.050.000), Oro A (G. 1.260.000), VIP B y C (G. 1.470.000), VIP A (G. 1.680.000).

Al finalizar la etapa de preventa, las entradas para Campo y Campo VIP pasarán a costar G. 335.000 y G. 505.000, respectivamente. En tanto, las entradas para el sector Platinum ya están agotadas.