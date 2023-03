La OSIC comenzará hoy su Ciclo Música en los palacios de Asunción

Gabriel Graziani, director adjunto, conducirá el programa que ofrece al oboísta Héctor Fretes como solista invitado, para el Concierto para oboe de Richard Strauss. En la otra parte del programa se presentará la Sinfonía en do mayor, de George Bizet.

La primera obra fue escrita en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años de conflictos, Strauss se había encontrado con un soldado estadounidense parte de un pelotón que rodeaba su ciudad, quien era oboísta principal en la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y que luego de eso lo visitó varias veces en su casa de los Alpes Bávaros.

El soldado John de Lacie le había sugerido que escriba una obra para el oboe. “De mí siempre se esperan grandes ideas, grandes cosas, pero no puedo soportar la tragedia de este tiempo. Quiero repartir alegría. Lo necesito”, fue el comentario de Strauss en un periodo entre guerras y que tal vez describa la idea de su gran obra para ese instrumento, que le fue aludido.

Esta pieza será interpretada por Héctor Fretes (1997) quien culminó la Licenciatura en Música con énfasis en interpretación del oboe en la Facultad de Arquitectura Diseño y Arte. Es maestrando en Musicología por la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Argentina. Es docente del Conservatorio Nacional de Música e integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) desde 2017.

Obra maestra olvidada en un cajón

Bizet había nacido en Paris, hijo de un cantante y compositor aficionado y madre también relacionada al mundo musical, tuvo un talento precoz que lo llevó a ser admitido en el Conservatorio de París a los 10 años.

A los 17 compuso la Sinfonía en do mayor, aunque no se conoce mucho sobre esos momentos, ya que el compositor no mostró esta partitura, ni siquiera a sus condiscípulos. La escribió como parte de su trabajo de estudiante y la guardó luego. Décadas después, fue sacada del cajón. A pesar de su sencillez, se revela en esta obra como un maestro en el tratamiento de las armonías y las modulaciones, remitiéndonos al delicado equilibrio de las sinfonías del clasicismo.

Este concierto será dirigido por Graziani, quien además es director titular de la Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA, primer oboe solista de la OSCA desde 1992 y también se destaca como compositor y docente.