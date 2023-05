Tina Turner, la “reina del rock”, murió hoy a los 83 años

La noticia del fallecimiento de Tina Turner fue confirmada además a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista. “Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana”, señala el comunicado.

“Hoy decimos adiós a una querida amiga que nos deja su mayor obra: su música”, añade el texto, expresando además las condolencias a su familia. “Tina, te extrañaremos mucho”, concluye el mensaje.

Según informó su representante, a través de un comunicado, el fallecimiento de la artista se dio “en paz” luego de una larga enfermedad. Tina Turner había sido diagnosticada con un cáncer intestinal en 2016 y recibió un trasplante renal al año siguiente.

El texto del representante señala además que el mundo perdió hoy a una “leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Tina Turner, cuyo nombre real era Anna Mae Bullock, nació el 26 de noviembre de 1939 en la localidad estadounidense de Brownsville, Tennessee. Comenzó su carrera musical como vocalista del grupo de Ike Turner a los 18 años. En un par de años se convirtió en la estrella del show. La pareja comenzó a despegar en las listas de éxitos con “A fool in love”, en el año 1960.

Una década después, Ike & Tina’s Revue alcanzaron el éxito masivo con “Proud Mary”. Debido a la violencia que sufría por parte de su marido, Tina se divorció de Ike Turner en 1976 y comenzó su carrera en solitario. También incursionó en el cine formando parte de películas como “Tommy” (1975) y “Mad Max Beyond Thunderdome” (1985).

Su álbum solista “Private dancer”, publicado en 1984, la lanzó nuevamente al estrellato con éxitos como “What’s Love Got to Do With It” y “The Best”. Le otorgó además cuatro premios Grammy y otros reconocimientos.

Su discografía continuó con “Break Every Rule” (1986), “Foreign Affair” (1989), “Wildest Dreams” (1996) y “Twenty Four Seven” (1999).

Tina Turner, una vida de película

La vida de Tina Turner fue llevada al cine a través de la película “What’s Love Got To Do With It”, dirigida por Brian Gibson, que tuvo a Angela Basset en el rol de Tina y a Laurence Fishburne interpretando a Ike Turner. El guion fue adaptado de la autobiografía “Yo, Tina”, que la artista publicó en 1986 conjuntamente con el crítico musical Kurt Loder.

La cantante se retiró en el año 2000 de los escenarios, pero sus últimas apariciones en público se dieron en el marco del estreno de la obra de teatro musical “Tina”, que debutó en el West End de Londres en 2018; y el 7 de noviembre de 2019 en Broadway.