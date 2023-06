Cráneo y Bejo, animales del mismo planeta

España viene rindiéndose a los pies de géneros como el rap, el trap y el lofi desde hace muchos años. Parte de toda una gran movida autoproducida, colaborativa y comunitaria son Cráneo y Bejo, dos nombres que vienen solamente cuesta arriba con interesantes propuestas y miradas para estos géneros.

Desde Tenerife, Bejo ha formado el grupo Locoplaya, con el que comenzó a andar el camino de las rimas y la búsqueda de un “flow” propio. Mientras que el madrileño Cráneo desató también su lírica rapera desde el colectivo Slow Life y Fanso.

YouTube fue para ambos la gran puerta al mundo y gracias a lo cual se conocieron. Cada uno admiraba el trabajo del otro también desde lo audiovisual. “La primera vez que nos escribimos fue porque ví un video suyo, dije: ¡hostia, qué guapo! Y tenía muy pocas reproducciones”, recuerda transmitiendo la incredulidad que sintió en aquel entonces Cráneo sobre la obra de Bejo.

Esa misma ocasión ya los reunió en Madrid, pasaron el rato y al poco tiempo Bejo lanzó “Hipi Hapa Vacilanduki”, su primer álbum solista en 2017. “Fue la bomba”, siguió alabando Cráneo a su colega. Salieron de gira, hicieron algunos temas pero siempre estaba “pendiente” hacer “algo más serio, que perdure en el tiempo”.

Bejo recuerda que empezó a escuchar a Cráneo con su primer disco “Handmade” (2014). “Me encantó porque siempre he escuchado rap desde pequeñito y esto era como otra vibra. También me gustaba el tema de los videoclips, me acuerdo que el primero que ví fue justamente el de “Handmade” en plano secuencia, justo yo estaba estudiando audiovisual así que me enganchó por la música y los videos”, rememoró.

“Me pasó igual, creo que somos animales del mismo planeta”, dijo entre risas Cráneo. Desde ahí hicieron equipo y en un punto, cuando querían hacer “algo más serio” llega “El tobogán” este 2023. Si bien ya tenían una idea de hacer un EP con menos canciones, este largo con diez temas reúne las búsquedas estéticas y musicales de ambos.

“Nos fuimos guiando por lo que nos fue latiendo cuando escuchábamos los ritmos juntos, más por la energía. Así fueron saliendo temas, se fue formando la cosa sola, no teníamos una idea cerrada. Esa maleabilidad le ha dado al disco ese resultado de que sea como un recorrido que al escucharlo te va llevando por diferentes fases, algunas más agresivas, otras más melancólicas, cosas más lo-fi, más trap, una movida medio pop punk rara para cerrar, es un variadito y surgió así porque tenía que ser así”, detalló Cráneo.

A lo que Bejo sumó que el proceso fue netamente “hacer, hacer y hacer”. En ese sentido explicó que en la música muchos temas empiezan así. Para ellos, según dijo, era importante que el beat les guste a ambos. “La mayoría de los estribillos salen así bastante rápido y algunos de ellos quedaron en la idea del boceto, pero eso está guapo, no tener que acabarlos todos y elegir lo que más nos gusta pero sobre todo acabar contentos con cada uno de los tracks”, refirió.

Así la obra recorre diferentes caminos y también cuenta con el trabajo de los más diversos productores, como Docto, Mabreezee, Blasfem, GXNZX, Itchy & Buco Sounds, Deep Nao, LZN, Sandro Jeeawock y Roy Borland.

Al respecto, esa decisión “ha sido un poco fluir también”, dijo Cráneo, resaltando la idea de trabajar con diferentes elementos creados por otras personas con quienes están “hablando todo el tiempo”. “Lo hicimos con los que nos sentíamos cómodos rapeando, tenían pegada y podíamos contar algo guay”, indicó. Bejo añadió que él tampoco suele trabajar todo el tiempo con el mismo productor, pues tiene muchos amigos que producen y pasan “base”.

Entre el goce y el existencialismo

“El tobogán” pasa también por una diversidad de temas en cuanto a lo lírico, donde ambos se permiten hablar desde el disfrute, el hedonismo, la marihuana como también una aproximación más crítica en un tema como “Truman” donde hacen alusión a la película “The Truman Show”.

“Al final somos un conjunto de ideas y emociones que va plasmando eso en letras”, observó Cráneo, quien profundizó en que muchas veces el proceso los lleva a escribir sobre los beats en el momento.

“Yo guardo un montón de notas en el móvil donde todos los meses voy apuntando ideas, cosas que siento, que me han pasado, entonces al final voy recogiendo ideas y las que más creo que pueden llegar a transmitir o que pueden ser trabajables terminan siendo una canción”, planteó.

Para él este álbum en sí “es un conjunto de momentos y etapas de nuestras vidas recogidas y puestas ahí con cariño”.

No obstante, contó: “hemos ido buscando coherencia entre sus barras y mis barras, para conseguir cómo contar cosas a través de nuestros dos puntos de vista, pero creo que tenemos universos que se conectan por bastantes lugares y eso ha hecho que haya una sinergia muy chula en el disco”, aceptó.

Acerca de abordar un tema específico como la marihuana, Cráneo dijo que eso estuvo siempre ligado a su música como un concepto. “No es que en todos los temas traten eso pero me gusta pasar por esos procesos, darle una vuelta de tuerca de que las drogas sí son malas si obviamente se consumen mal, al final ahí está el asunto. Bien utilizadas pueden ser una llave, una herramienta para conectar contigo mismo, con los tuyos o llegar a conclusiones que tal vez estando en la rueda todo el rato puede ser un poco más difícil pararse a pensar y verlo desde otro ángulo. Pero sí, al final es algo que llevo siempre conmigo a los viajes, las aventuras psicodélicas y lo voy a seguir plasmando en mis letras. Es algo que va conmigo bastante”, dijo.

Búsqueda en constante movimiento

Al ser consultados si sus búsquedas mutaron en el tiempo, “pues sí”, dijeron al unísono. “Hemos cambiado bastante. Sobre todo creo que al principio, cuando somos adolescentes, somos más pasionales, como que todo es amor, estás más sensible y yo he notado eso en mi primera etapa. Ahora veo a la sociedad y la vida te pega, claramente no piensas hoy igual que ayer, vas cambiando de prisma y de parecer en muchas cosas, lo guay es no quedarse en el mismo punto siempre”, reflexionó Cráneo.

Bejo coincidió con su par y añadió que lo ideal es saber adaptarse. “Seguimos siendo jóvenes. Yo creo que uno sigue siendo el mismo en cuanto a tu alma, tus ideales, por lo que te guías en la vida, pero está claro que cuando uno empieza a caminar te vas tropezando, aprendiendo. Al final tienes que ser un poco maleable, cambiar, aprender con las situaciones y de alguna manera seguir ese impulso tuyo interno”, pensó.

“Al final vivimos aquí, en sociedad y las cosas cambian, ahora es la inteligencia artificial y no sé cuánto. También la música también se consume de distintas maneras, antes en mi móvil tenía guardadas mis listas de reproducción, me pasaba años escuchando la misma música, ahora todas las semanas sale un puñado de temas. Cambia todo en la vida y en concreto en cuanto a la música y las modas, el consumo y cómo se mueven las cosas, hay que tener ahí parte y parte de seguir siendo uno con su individualidad, saber adaptarte bien y aprovechar las cosas a tu favor”, subrayó.

Llegar a Paraguay

Para esta ocasión, Cráneo regresa por tercera vez al país ya que anteriormente ha venido con su otra dupla, Lasser, para dar conciertos con sus canciones. Mientras que Bejo sí vendrá por primera vez.

“Tengo muchas ganas de ir porque efectivamente he ido de gira por Latinoamérica pero nunca he hecho la parada obligatoria de Paraguay”, refirió el artista.

Asimismo, añadió: “vamos con muchas ganas de conocer el sitio, conocer a la gente, su comida, su cultura, su música, espero que tengamos un buen ratito para pasear por ahí, porque muchas veces uno va de gira y sigues, pero te quedas siempre con ese gusanito de poder estar más tiempo y disfrutando, así que voy un poco a sorprenderme, a ver qué me encuentro allí, pero con muchas ganas”.

Sobre el show, Cráneo expresó que si bien tocarán temas de “El tobogán” también harán “un repasito por los temas de cada uno. Será un espectáculo muy interesante la verdad. Estamos contentos”, mencionó. “Vamos a montar un gran fiestón”, cerró Bejo.

En tanto al talento nacional será representado previamente por el rapero Oudi. Además, estará presente también Ñanderap como colectivo, ambientando la noche y asegurando la fiesta al finalizar la presentación de los españoles. Las entradas generales siguen en venta a través de Ticketea a G. 195.000.

Este es un evento organizado por 840 Clothes en conjunto con Koggi y 30vcs..