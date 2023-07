Nicolás Pauls: “Estoy muy entusiasmado de ir a presentar mis canciones”

Nicolás Pauls afirmó que regresa a Paraguay, después de más de dos décadas, con muchísimas expectativas y muchos deseos de volver desde que se había presentado con su grupo La Terminal en San Bernardino. “Estoy muy entusiasmado de ir a presentar mis canciones y también de ir a registrar para ‘Embajadores’ cuatro capítulos de un programa que estamos disfrutando mucho de hacer”, expresó en una charla con ABC.

El actor y músico, proveniente de una familia de reconocidos artistas del vecino país, cuenta con una decena de discos editados y ha compartido escenario con Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Ricardo Mollo, Lisandro Aristimuño, entre otros. Su más reciente álbum es “Tres en vivo en CCK”, junto Facundo Silione y Manu Estrada que recoge las canciones de una presentación en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.

En el concierto de esta noche, estará acompañado por el guitarrista Karim Manzur (”Villagrán Bolaños”). “Me gusta mucho la posibilidad de ver cómo mis canciones son interpretadas o reinterpretadas, cuál es la lectura que hace un músico con el que yo no vengo tocando”, explicó.

Comentó que el repertorio no solamente estará conformado por sus composiciones, sino también de otros artistas. En este sentido, comentó que desde hace algunos años está llevando adelante un proyecto llamado “De otros”, con el que grabó canciones de otros artistas como Spinetta, Gustavo Cerati, Caetano Veloso, The Cure y más en tres discos que fueron editados entre el 2019 y el 2022.

Para Nicolás este regreso a Paraguay representa un gran desafío, ya que si bien se sentía representado por los temas de su anterior agrupación, en esta propuesta en solitario pone su voz a las canciones de su autoría. “Directamente estoy como casi, podría decir, desnudándome y diciendo ‘esto soy yo, estas son mis canciones, esto es lo que pienso del mundo”, afirmó.

Añadió que a la hora de componer toma inspiración de diversas situaciones y recordó que “Verse”, una canción que no suele interpretar en vivo, nació de estar en el auto manejando por Buenos Aires y ver a una pareja parada en la calle, llorando.

“Esa imagen a mí me pegó mucho y me apareció una melodía en ese momento, que después terminando co-componiendo con Facundo Silione, en donde esa imagen de esas personas tal vez separándose y no volviéndose a ver en la vida me despertó esa melodía. Pero también ver a mis hijos, o ver un árbol, son muchas las cosas que pasan”, comentó.

Destacó que en “Floración”, su sencillo más reciente que llegó hace un par de semanas a las plataformas digitales, expresa su visión “del mundo, de las relaciones, de los hijos y del amor”. “Soy Nicolás cuando escribo canciones y no soy Nicolás cuando actúo, soy personajes”, acotó.

Sostuvo que se lleva bastante bien con estas diferentes facetas, dándole el tiempo a cada una de las disciplinas que le gusta hacer en la vida y que hay otras a las cuales también destina su tiempo. Recientemente estuvo participando en Buenos Aires de la obra teatral “Plagio” y también se están mostrando series en las que participó como “Planners” (Star+) y “Las bellas almas de los verdugos” (TV Pública argentina).

Con respecto a “Embajadores”, sostuvo que lo que buscan en cada uno de los destinos es “ser atravesados y mostrar cultura, mostrar gastronomía, mostrar turismo, ecoturismo, turismo aventura, muchas de las cosas que tal vez no son las más vistas o mostradas en los distintos programas que hay de turismo o de viajes, pero que esos embajadores en cada uno de esos destinos sean una voz para nosotros”. El programa se emite a través del canal de cable UCL y los capítulos también están disponibles en YouTube.