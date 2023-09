Sergio Marchi: “El libro de Gustavo Cerati me sorprendió a mí mismo”

A 35 años de su anterior visita a Paraguay, para el festival Rock San Ber, Sergio Marchi regresó a nuestro país para presentar su nuevo libro “Algún tiempo atrás”, que es el resultado de un trabajo de tres años de investigación en torno a Gustavo Cerati. “La historia pasa por los protagonistas, soy simplemente un cronista, alguien que estudia esa historia y la sigue de cerca porque es mi trabajo y porque me gusta, y la cuenta del mejor modo posible”, expresó.

La historia de Cerati se suma a una vasta bibliografía de la que también forman parte “No digas nada. Una vida de Charly García”, “Pappo. El hombre suburbano”, “Paredes y puentes. Roger Waters, el cerebro de Pink Floyd”, “Room Service. La escandalosa vida de las estrellas de rock”, “Spinetta. Ruido de magia”, entre otros.

“El Everest del rock argentino para mí es Spinetta. No tanto por su popularidad, sino por la magia que él tiene, lo sigue teniendo y lo sigue ejerciendo”, expresó Marchi, señalando que aprovechó ese impulso de haber escalado hasta esa “cima” para iniciar su labor con respecto a Cerati.

“Me puse a trabajar en una biografía de Gustavo sin saber si era posible. No tuve el apoyo de la familia y yo ya descontaba que iba a tener el apoyo de Zeta (Bosio) y Charly (Alberti) por sus actitudes públicas con respecto a la historia de Soda Stereo”, detalló.

No obstante, afirmó que “parte del carácter de ‘Algún tiempo atrás’ lo forjaron estas adversidades”.

Y si bien no contaba con estos apoyos, Marchi entrevistó a otras 100 personas en este proceso. Mantuvo encuentros semanales, de no menos de cuatro horas, con el sonidista Adrián Taverna; conversó con varios músicos que tocaron con Cerati como Leo García, Gonzalo Córdoba, técnicos de grabación como Mario Breuer, Uriel Dorman y Eduardo Bergallo.

También fue sumando las historias de Daniel Kon, mánager de Soda Stereo; de una ex compañera de escuela de Cerati, de sus compañeros de secundaria y de la universidad y hasta de la primera novia del músico. “Eso fue un hallazgo, un relato tan lindo de Gustavo. La verdad es que todos dijeron cosas muy buenas de él”, añadió Marchi.

En este sentido, el periodista que ha trabajado para medios como Clarín y la revista Rolling Stone afirmó que no escribe “vidas de santos” ni hace “novelas rosa”. “Cuento a los personajes tal cual son, con sus virtudes, con sus defectos, con sus miserias, con sus noblezas”, subrayó.

También sostuvo que el libro de Cerati lo sorprendió a sí mismo, principalmente por la recepción que ha tenido el público de Latinoamérica e incluso de otros lugares del mundo. “La respuesta del lector ha sido tan cálida, tan amorosa, que yo no puedo menos que dar las gracias”, acotó.

El presente del rock argentino

Consultado acerca del presente del rock argentino, Marchi señaló que lo ve en “un proceso de regeneración, pero es un proceso lento”. Entre las bandas nuevas que le gustan citó a Bandalos Chinos, Conociendo Rusia, también algunas cosas de El Mató a un Policía Motorizado y AINDA. A esta última, según dijo, la descubrió por una versión que hacen de la guarania “Recuerdo de Ypacaraí”.

También afirmó que hay “bandas decanas que son muy buenas” como Las Pelotas, Divididos, Ciro y los Persas; pero sostuvo que existe un deterioro económico y cultural, ya que “la mayoría de la gente prefiere el rap y el reguetón y eso le resta muchas posibilidades al rock”.

Sostuvo además que, por el momento, no tiene previsto escribir otra biografía de un rockero argentino y quizás incursione en otro tipo de libros, como uno de autoayuda pero basado en el rock.

Fiesta y básquet en Rock San Ber

En cuanto a sus recuerdos de Rock San Ber, Marchi afirmó que para él toda la experiencia fue muy divertida. Recordó que en la primera noche, tras la suspensión, salieron de fiesta con miembros del equipo de Soda Stereo y Miguel Mateos. También recordó un partido de básquet, bajo la lluvia, entre Fito Páez y Os Paralamas do Sucesso.

“Yo estaba en el equipo de Fito Páez. No sé jugar al básquet, pero corrí, me mojé igual, parecía divertido”, comentó. También afirmó que aquel show de Soda Stereo “fue tremendo”. “Ahí dije ‘son como U2′ y me di cuenta que tenía un sonido internacional y nada que envidiarle a una banda anglo”, acotó.

En la conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por Mario Ferreiro, Marchi también destacó la oportunidad que los libros le han dado de poder llegar a distintos países y nuevamente a Paraguay.