Louis Tomlinson regresará a Paraguay en 2024

Este lunes, la productora de eventos G5Pro anunció el regreso a Paraguay del cantante británico Louis Tomlinson, quien se presentará de nuevo en el país el próximo 21 de mayo, en el Jockey Club de Asunción, en el marco de su nueva gira “Faith in the Future”, que promueve el disco del mismo nombre.

Las entradas al concierto del exintegrante de One Direction para el público en general saldrán a la venta el 3 de noviembre, con precios desde 258.750 guaraníes.

Lea más: Explosión de emociones con Louis Tomlinson

Louis Tomlinson, de 31 años de edad, visitó por última visita a Paraguay fue en mayo de 2022 en el SND Arena, cuando se encontraba promocionando su primer álbum en solitario, Walls.

De One Direction al éxito solista

Tomlinson saltó a la fama como integrante del grupo de música pop One Direction en 2010. Con la separación del grupo en 2016, Tomlinson se dedicó a sus proyectos en solitario, lanzando sencillos como Just Hold On, Back to You o Just Like You.

En 2020 debutó su primer disco como solista, Walls, que debutó con gran éxito, ingresando al Top 10 de Billboard.