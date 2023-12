Willy Suchar busca diluir las fronteras con el álbum “Sobre el río”

Hace más de una década, Willy Suchar comenzó a trabajar en generar un intercambio cultural entre Paraguay y el estado brasileño de Matto Grosso do Sul. “Primero me fui con Paiko al Festival de América do Sul, después con Rigoberto Arévalo, con La Secreta y con Hugo Ferreira. Eso hizo que me vaya relacionando con los músicos de allá”, recordó en una charla para ABC.

“Realmente tienen ellos una música muy parecida a la nuestra. Es más, la primera vez que me fui allá a modo de exploración me sorprendió la cantidad de música paraguaya que se pasaba, no solo en la frontera cerca de Pedro Juan (Caballero), sino más para el interior. Me llamó mucho la atención y a meterme de lleno en ese estado”, añadió.

Fue así que tras entrar en contacto con esta escena, Willy Suchar comenzó a dar forma a “Sobre el río” y las canciones fueron grabadas entre los años 2010 y 2014. “Lo hice de a poquito, me demoré unos tres o cuatro años y después por diferentes circunstancias, decisiones, por trabajos con otros artistas, cuestiones personales, en fin...lo fui cajoneando”, detalló.

Ricardo “Rapai” Zucarelli lo ayudó a finalizar este álbum realizando la masterización de las canciones, que también tuvieron a Alejo Jiménez en la ingeniería de grabación. Suchar subrayó que la intención de presentarlo ahora fue “darle una oportunidad al disco”, respetando la manera en que fue grabado.

Redescubriendo el álbum

Destacó además la recepción que ha tenido el material, conformado por 13 canciones, entre sus propios colegas. “Yo también redescubrí este trabajo, porque uno está tan acostumbrado mientras lo va haciendo. Lo estoy redescubriendo y me pone muy contento que haya tenido esa recepción”, acotó.

El álbum cuenta con la participación de artistas locales como Rigoberto Arévalo y su Trío de siempre, Banana Pereira, Chondi Paredes, José Antonio Galeano, Neine Heisecke, Menchi Barriocanal y Andrea Valobra. Suma además a artistas brasileños como Hermanos Irmãos, Guga Borba, Rodrigo Teixeira, María Claudia y Marcos Mendes, Guilherme Rondón, Celito, Gerardo y Jerry Espíndola, además del argentino “Piri” Araoz.

“Sobre el río”, el tema instrumental que da nombre al álbum es la única composición propia de Suchar en este material, que sí ofrece arreglos propios del músico y productor sobre composiciones como “Mita’i Akahata”, de Mike Cardozo; “Polkita Hindú”, de Neine Heisecke; “Cigarra”, de Marcus Mendez y “Regalo de amor”, de Mauricio Cardozo Ocampo. “Respetando, por supuesto, siempre el aroma y la intención del compositor”, añadió.

Con respecto al nombre del álbum, Willy Suchar sostuvo que los ríos son los que nos unen en esta región. “Nos lleva a esas otras colectividades, a esas otras personas que tienen los mismos rasgos, la cultura muy, muy parecida y son esos ríos los que nos comunican”, concluyó.