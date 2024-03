Memory Lain presentará en vivo su álbum “The City”

Memory Lain es una banda formada en 2020. Está integrada por Luis Molinas en voz y bajo, Roberto Grange en guitarra, Juan Taboada en teclados y Jorge Torres en batería. Tienen en su haber un EP de tres canciones, lanzado en 2021. Ese mismo año arrancaron la grabación de su álbum debut, el cual será lanzado hoy.

El material se grabó en el estudio CondeLab y tuvo como ingeniero de sonido y coproductor a Didier Parra. La masterización se realizó en el mismo estudio, de la mano de Luis Branda.

El primer sencillo fue presentado ya hace unos meses. Según el vocalista y líder de la banda, Luis Molinas, la canción “The City” engloba el concepto del disco, “porque es un acercamiento emocional a cómo se siente vivir en una ciudad postapocalíptica, una ciudad en ruinas de la que es difícil escapar y donde es difícil sobrevivir”.

Según Molinas el álbum desarrolla un arco de emociones que refleja diversos sentimientos, entre ellos la frustración que genera vivir en una ciudad así. “Nos basamos en Asunción, pero puede ser cualquier ciudad”, puntualizó. Con composiciones profundas y letras emotivas, este trabajo invita al público a sumergirse en un viaje sonoro que despierta emociones profundas y reflexiones sobre la vida en la ciudad moderna.

El álbum está compuesto por doce canciones. Entre las pistas de inicio y cierre del disco, aparecen temas como “Memory Lain”, “Give Me Rage”, “It’s Too Late”, “Sabbath”, “Burn The Sky”, “End of the Road”, “Into the Night” y “Creatures of the Night”.

Como cortes promocionales ya fueron presentados dos sencillos, la balada “The Light” y el mencionado corte principal, “The City”, con videoclips que pueden ser encontrados en la plataforma YouTube.

El disco será interpretado de manera completa en el show de lanzamiento de este 7 de marzo, y desde la fecha estará disponible en Spotify y todas las plataformas de streaming.