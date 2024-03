Céline Dion dice estar “decidida a volver a los escenarios” tras su enfermedad

Diagnosticada en 2022 con una extraña afección neurológica conocida como síndrome de la persona rígida (SPR), la megaestrella, que pronto cumplirá 56 años, confesó que vencer esa enfermedad autoinmune “ha sido una de las experiencias más duras” de su vida.

“Pero sigo decidida a volver algún día a los escenarios y a llevar una vida lo más normal posible”, añadió en el mensaje, que acompaña una foto en la que posa, sonriente, con sus tres hijos con motivo del Día Internacional de Sensibilización sobre el SPR.

“Estoy profundamente agradecida por el amor y el apoyo de mis hijos, mi familia, mi equipo y todos ustedes”, dijo la cantante, que ha vendido más de 250 millones de álbumes en sus 40 años de carrera.

El SPR es un síndrome que afecta aproximadamente a una persona de cada millón, provoca dolor agudo y dificultad para moverse, lo que impide realizar actividades físicamente exigentes.

La última vez que Céline Dion apareció en público fue a principios de febrero durante una breve intervención sorpresa en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy en Los Ángeles, Estados Unidos, en la que presentó el galardón a álbum del año concedido a Taylor Swift.

A finales de febrero, Amazon Prime Video anunció el próximo estreno de un documental sobre la autora de All by Myself, titulado I Am: Céline Dion, en el que pretende “crear conciencia” sobre su enfermedad.