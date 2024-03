Asunciónico en vivo: Purahéi Soul encanta con su folklore pop

Está en marcha la segunda jornada del Asunciónico, que ayer dejó con los ánimos bien arriba a los asistentes en una jornada llena de potentes riff, pogos, energía y emoción.

Para el segundo día del festival de la música, se presentarán Arcade Fire, The Offspring y Jungle como plato fuerte, además de los grupos nacionales School of Rock, Per Se, Ciudad Mansa, El Culto Casero, Purahéi Soul, Deficiente, los artistas colombianos Trueno y Timo, y cerrarán la noche el DJ de Estados Unidos Diplo y la fiesta Goldie Oldie.

19:00 Purahéi Soul encanta con su folklore pop

El dúo Purahéi Soul, integrado por Jenni Hicks y Miguel Narváez, trajo toda la frescura de su folklore en fusión con el pop.

Apoyados en una gran banda de cinco integrantes, hicieron cantar a la gente sus temas propios como “Pajarito”, “Luna”, “Desapego”, “Marina” y otros.

Dedicando el show a la música de Latinoamérica y a la preservación de nuestra identidad, la banda interpretó también temas como “Swing Guaraní” y un popurrí de polcas tradicionales.

18:50 Funk’chula, con estreno e invitadas

La banda paraguaya Funk’chula aprovechó su paso por el Asunciónico para presentar “Mirarte”, una nueva canción que será lanzada próximamente.

La banda también sumó a Sabb Montes y Majo Maciel de Milkshake para hacer bailar al público con “Como animales” y “Why?”.

Acompañados de una interesante puesta visual, la banda también presentó temas como “Hotel Boston” y “ASU”, una carta de amor dedicada a la ciudad de Asunción.

18:10 Ciudad Mansa y su indie rock existencial

Con letras que profundizan en el desamor, la soledad, la suerte, entre otros temas, subió al escenario Bud66 la agrupación Ciudad Mansa.

El quinteto encabezado por el cantante y guitarrista Seba Elizeche repasó temas de su álbum “Buen augurio” y estrenó algunas nuevas canciones como “Otra vuelta”, “Enero” y su último sencillo “Nuestra cura” para el que invitaron a la cantante de Paraguarí, Carmen Etsuko, con quien colaboran.

También invitaron a Belén Pinto para hacer “La calma” y luego cerrar con “5.50″.

18:00 School of Rock abre el Escenario Coca-Cola

Los alumnos de School of Rock fueron los encargados de romper el hielo en el Escenario Coca-Cola. Primero fue el turno de Ok Baby, una banda surgida entre estudiantes de dicha academia. Con mucha energía presentaron covers y también un tema propio.

Luego fue el turno de la House Band, que también interpretó versiones de clásicos del rock.

17:35 Per Se inaugura el segundo día entre ritmo y reflexión

En el escenario Flow/Samsung abrió la tarde la banda nacional Per Se, con el dúo de cantantes Mali Oliveira y Fabri Demestri al frente.

Una mezcla pop rock, un poco de psicodelia y también música más melódica es la propuesta que rompió el hielo del segundo día. La fusión de voces invitó a la gente a mecerse y reflexionar con letras que hablan sobre el ser humano, la conciencia, la sociedad y la naturaleza.

El grupo, que viene trabajando con la música desde hace muchos años y en sus inicios tuvo una época muy rockera, también entregó sus primeros temas a quienes los siguen desde el comienzo.

Poco público aún, pero muy entusiasta, resiste a este implacable calor celebrando a Per Se y canciones como “Imán”, “Indómito viento”, “Garras” y muchas otras.

“Gracias por soportar este calor”, dijo Mali antes de que Fabri presente su despedida con “Elementos”.