Ana Blosset: cuando la vulnerabilidad florece

Desde que ella tiene memoria la música ha estado presente en su vida. Ella agradece que sus grandes maestros hayan sido su madre y su abuelo materno, integrante de la banda Big Boys Serenaders. Las prácticas de dicha banda en su casa eran constantes cuando ella era muy pequeñita, pero todo ese mundo generaba en ella toda la curiosidad posible. Se quedaba horas mirándolos y pensar “esto yo quiero”.

Tenía solo 6 años cuando empezó a estudiar guitarra, algo que marcó su infancia. Pero para ella, algo realmente impactante fue el hecho de saber que se podían componer canciones, escribir letras propias, plasmar universos emocionales. A los 14 comenzó a animarse, en el colegio, a desarrollar su voz y a presentarse en público. En una ocasión debía hacerlo por primera vez pero estaba tan nerviosa que no quería fallar olvidándose la letra de alguna canción de otro artista, por lo que ella, inocentemente, llevó un tema suyo llamado “We’re still one”, justamente sobre sus abuelos.

“Elegí una canción mía por los nervios”, contó entre risas en una entrevista para ABC. Lo que ella no sabía aún es que ese sería el comienzo de su historia como compositora y artista. Pero gracias a que ella veía en sus ejemplos a seguir ese desarrollo de composición, ya sea en artistas como Taylor Swift, pensó que también podría lograrlo. “Siento que hacia los 16 se volvió más serio, sentía que de verdad me encantaba escribir canciones”.

Pero ¿cómo una adolescente de 16 años podía hacer entender a su familia que esta no era solo una fase o una muestra de rebeldía? Para ella, incluso el tomar una decisión fue todo un proceso. “Tenía que convencer a mi familia. Con plata ahorrada de mis recreos empecé a grabar mis temas para poder demostrar lo que tenía adentro de mi cabeza. Igual siempre sentí apoyo e incluso creció”, contó.

No obstante, al terminar el colegio empezó estudiando Psicología, “una hermosa carrera, pero en los primeros meses me dí cuenta que quería dar el 100% en la música”.

Desafiando al vértigo

Un cuadernito a modo de diario personal acompañaba a Ana a entender su mundo interior. En esas páginas, y también en el celular, anotaba todo lo que la atormentaba o también lo que la hacía feliz.

“Todas mis canciones nacen como catarsis, por querer descargar mis emociones. De hecho, me puse una regla, de escribir sin pensar en ‘esta quiero grabar’. Siempre escribo para mí misma entonces se mantiene como algo honesto entonces. Después decido si quiero que la gente escuche esto”, explicó sobre su proceso.

Luego se fue dando cuenta de que varias de sus letras abrazaban un concepto, ya que habla de aprender en el proceso de crecer, en una etapa muy vulnerable como lo es la adolescencia. “Quería que el disco sea conceptual, que sea un hilo sobre lo que es crecer, por eso siento que estoy regalando páginas de mi diario, pero está bien, porque mucha gente va a conectar y son experiencias universales”.

No obstante, aseguró que el miedo a mostrarse siempre andaba rondando. “Es como exponerte totalmente, con inseguridades o momentos tristes que estaba pasando, pero siempre fui una persona que tiende a querer compartir con tal de conectar, entonces al comienzo me agarró ese miedito, después solté totalmente. Con este lanzamiento fue algo natural, dejé ir”, dijo sobre el proceso.

En ese sentido, ya que esta charla se dio luego de haber sido lanzado el disco, afirmó que le escribieron varias personas a decirle que podían sentirse identificadas con las canciones. “Eso me emocionó muchísimo, porque antes, al grabar, me entró un pequeño pánico, pensé ¿qué estoy haciendo? Me estoy exponiendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero después dije, si una sola persona me escribe y me dice que se sintió identificada con una de estas canciones vulnerables, todo va a valer la pena. Estoy recibiendo bastantes mensajes y sí, valió la pena”, se sinceró.

Las canciones como refugio

Todo el proceso fue para Ana de descubrimiento constante, ya que lo que para ella significan canciones de otras personas, hoy las suyas significan también para alguien más. Eso es algo que le llena de felicidad, porque entiende que una obra puede impactar profundamente en alguien igual a ella.

“Es que me gusta demasiado componer porque encuentro mucho refugio en eso, por eso siempre lo hago para mí misma, es por puro amor a hacer eso. Incluso había varias canciones que juraba que no mostraría nunca. Hay una que se llama “Won’t sleep tonight” que me parece una de las más fuertes, habla de un momento donde estaba pasando demasiado mal emocionalmente, muchas cosas alrededor mío estaban dando vueltas, y me decía ni loca voy a mostrar esto. Después le hice escuchar a una amiga y me dijo: esto completa el álbum, es tu historia, así que al final valió la pena compartir”, aseguró.

Todos esos sentires y pesares de la adolescencia y de ese paso hacia la adultez, para ella son cosas “muy reales e intensas”, por lo que el hecho de compartir hace que también ese pesar pueda ser más llevadero.

“Me acuerdo que durante la pandemia escuché mucho a Phoebe Bridgers y ella escribe letras muy tristes. Recuerdo que me chocó la primera vez, dije: ¿cómo se anima a decir esto al mundo? Pero yo sentía ese refugio porque sus canciones son muy sinceras y me siento identificada, son mi hogar en este momento. Dije eso quiero ser para alguien algún día. Es conexión, realmente, lo que busco con esto”, señaló.

Compartir las penas, alegrías y sueños

Ana Blosset anda con su guitarra a cuestas por todos lados, mostrando más que nunca sus canciones. Pero algo que también le dio este viaje, es encontrarse con otras compositoras que sueñan igual que ella. Con otras artistas como Merce, Julia Riquelme o Tefy Musmeci, han creado una especie de clan con el que se impulsan y se dan espacio.

“Creo que estoy en una era de cantantes de este mismo estilo y me encanta compartir con ellas porque hay como un apoyo mutuo, nos valoramos mucho, escribimos incluso sobre temas parecidos como crecer, cambiar, sentirnos tristes, vulnerables”, reconoció sobre este momento.

Asimismo, afirmó que si bien no dejará atrás esa búsqueda de resolver problemas existenciales a través de su obra, sí vislumbra que ahora se trata de pasar etapas y entender que las cosas cambian. “Incluso cuando sentís que se acaba el mundo no es así, las situaciones se transforman, capaz no sanan directamente pero el tiempo cierra heridas. Creo que todas las canciones de este álbum hablan de que yo sentía que se acababa el mundo, pero no. Por eso me gustaría decirle a mi yo del pasado: yo sé que estás sintiendo que estás en un hoyo oscuro, pero vas a crecer, va a pasar y va a ser anécdota. Aunque pasaría todo de nuevo con tal de tener esto otra vez. Eso me parece hermoso de hacer canciones, cómo podés convertir algo feo y oscuro y hacer que florezca un proyecto hermoso, que otras personas puedan sentirse identificadas con eso. Si el trabajo es honesto y tiene corazón siento que va a salir adelante”, reafirmó.

Ahora mismo, para Ana no hay techos. Incluso, gracias a su profunda conexión con el inglés, idioma en el que compone porque creció con eso gracias a las influencias de su madre, buscará aprender más en los Estados Unidos. Se prepara para ir a estudiar composición en Berklee, un sueño desde que tiene 15 años.

“Pasa que crecí con música en inglés por mi mamá y uno termina haciendo con lo que creció. Es más complicado escribir en español, todo suena más intenso, hay que tener cuidado porque es muy fácil sonar meloso. Definitivamente voy a seguir practicando porque siento que es un arte muy complejo escribir en español. Lo de sonar intenso... no quiero sonar intensa”, dijo con una sonrisa, dejando abierta la posibilidad a explorar en nuestro idioma.

Ahora mismo, solo sueña con seguir creciendo sin importar el idioma, porque la música es el lenguaje más universal. “Mi sueño más grande es conectar con la mayor cantidad de personas posible y creo que ir a estudiar allá va a ayudar con eso. Busco poder ser feliz haciendo lo que estoy haciendo, que es escribir canciones. Creo que va a llegar un momento en que voy a querer escribir para otros, no solo para mí misma, porque el escribir canciones es lo que de verdad me fascina”, expresó la artista quien sintió que pasó un “luto” cuando extravió esas páginas que hoy por hoy puede darlas vuelta para seguir escribiendo la historia de su vida.