Las canciones más felices del pop rock para celebrar el “Día de la Felicidad”

Canciones pop rock “felices” para celebrar el “Día de la Felicidad”

1. “Don’t Stop Me Now” - Queen

Si hay una canción que define la sensación de libertad y euforia, es este clásico de Queen. Con su ritmo acelerado y la energía inagotable de Freddie Mercury, es imposible escucharla sin sentir una dosis inmediata de felicidad.

2. “Walking on Sunshine” - Katrina and The Waves

Desde sus primeros acordes, esta canción transmite una energía contagiosa. Publicada en 1985, sigue siendo una de las más icónicas cuando se trata de levantar el ánimo.

3. “I Want to Hold Your Hand” - The Beatles

Los Beatles tienen muchos temas alegres, pero esta joya de 1963 destaca por su entusiasmo juvenil y su ritmo pegajoso. Una canción que transmite amor, emoción y optimismo puro.

4. “Mr. Blue Sky” - Electric Light Orchestra

Con una melodía vibrante y una letra que celebra la llegada del sol después de la tormenta, esta canción es un clásico instantáneo para cualquier playlist de felicidad.

5. “Happy” - Pharrell Williams (versión rock de Walk Off the Earth)

Aunque la versión original de Pharrell es un himno de la alegría, la banda Walk Off the Earth la llevó al territorio del pop rock con una interpretación fresca y llena de buena vibra.

6. “It’s My Life” - Bon Jovi

Un himno de determinación y ganas de vivir, esta canción es ideal para motivarse y sentirse imparable. El mensaje es claro: “Es mi vida y la voy a vivir a mi manera”.

7. “Best Day of My Life” - American Authors

Desde su lanzamiento en 2013, esta canción se convirtió en un himno de optimismo. Sus coros pegajosos y su ritmo enérgico la hacen perfecta para celebrar el día con una sonrisa.

8. “Good Life” - OneRepublic

Una oda a los momentos felices y al disfrute de la vida, esta canción nos invita a apreciar lo que tenemos y a vivir con una actitud positiva.

9. “Livin’ on a Prayer” - Bon Jovi

Otro clásico de Bon Jovi que transmite energía pura. Su historia de lucha y esperanza hace que sea una canción que inspira y emociona a partes iguales.

10. “We Built This City” - Starship

Con un estribillo pegajoso y una producción ochentera inconfundible, este tema sigue siendo un recordatorio de la alegría que la música puede traer a nuestras vidas.

Bonus Track: “Uptown Funk” - Mark Ronson ft. Bruno Mars (versión rock de Panic! At The Disco)

Este hit, aunque originalmente es funk-pop, fue versionado por varias bandas de rock, y la versión de Panic! At The Disco le da un toque más explosivo y electrizante.

