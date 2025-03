Miley Cyrus lanzó su nueva canción “Something Beautiful” y ya es tendencia en redes sociales

Tell me something beautiful, yeah, tonight

Until your lips turn blue

Said I don’t wanna talk about it for too long

Baby, now I think I do

Ah-ah

Water to red wine, kissing to kill time

Oh my, yeah

Ah-ah

Watching the doves cry into the sunrise

Oh-oh-oh

Flash, bang, spark

Send home the guards and lay down your arms

And da-da-da-da-da-da

The great golden bomb, bomb, bomb

Boy, I’m losing my breath, yes

Boy, you’re marking up my necklace

Boy, I’m losing my breath

I’m undressing and confessing that I’m so obsessed, yes

Tell me something beautiful, yeah, about this world

When I’m in your palm, I’m like a pearl

Tell me something I can hold on to, you’re who I belong to

I drown in devotion as deep as the ocean

So don’t let me go, no, no, no

Flash, bang, spark

Lighting up the dark

Bomb, bomb

Boy, I’m losing my breath, yes

Boy, it’s pouring out my chest, yes

Boy, I’m losing my breath, yes

I’m undressing and confessing that I’m so obsessed, yes

Eat my heart

Break my soul

Take my parts

Let me go

Eat my heart

Break my soul

Take my parts

Let me go

Eat my heart

Break my soul

Take my parts

Dime algo bonito, sí, esta noche

Hasta que tus labios se pongan azules

Dije que no quería hablar de ello mucho tiempo

Cariño, ahora creo que sí

Ah-ah

Agua al vino tinto, besando para matar el tiempo

Oh, sí

Ah-ah

Viendo a las palomas llorar al amanecer

Oh-oh-oh

Destello, explosión, chispa

Envía a casa a los guardias y depongan las armas

Y da-da-da-da-da-da

La gran bomba dorada, bomba, bomba

Chico, estoy perdiendo el aliento, sí

Chico, estás marcando mi collar

Chico, estoy perdiendo el aliento

Me estoy desnudando y confesando que estoy tan obsesionada, sí

Dime algo bonito, sí, sobre este mundo

Cuando estoy en tu palma, soy como una perla

Dime algo a lo que pueda aferrarme, eres a quien pertenezco

Me ahogo en devoción tan profunda como el océano

Así que no Déjame ir, no, no, no

Destello, explosión, chispa

Iluminando la oscuridad

Bomba, bomba

Chico, estoy perdiendo el aliento, sí

Chico, se me está saliendo del pecho, sí

Chico, estoy perdiendo el aliento, sí

Me estoy desnudando y confesando que estoy tan obsesionada, sí

Cómete mi corazón

Rómpeme el alma

Toma mis partes

Déjame ir

Cómete mi corazón

Rómpeme el alma

Toma mis partes

Déjame ir

Cómete mi corazón

Rómpeme el alma

Toma mis partes