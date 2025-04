“El libro negro de la guarania” muestra nuevos caminos para el género creado por J. A. Flores

La presentación consistirá en la muestra impresa de las doce partituras gráficas de guaranias compuestas por José Ariel Ramírez, quien expresa que estas composiciones tienen “la particularidad de que suenan distinto a una guarania tradicional, pero que, al mismo tiempo, son un homenaje a su creador, ya que se explora dentro de ellas los elementos más importantes de la guarania, que son la sincopa, la melodía, el contrapunto, la textura, el timbre, pero, llevándolas más allá de una guarania tradicional”.

Con este trabajo, Ramírez persiguió la búsqueda de nuevas sonoridades y también nuevas formas de escritura. En ese caso, el músico detalló que este libro “no está escrito de manera tradicional, sino que utiliza partituras gráficas”.

Y cuando menciona la palabra “gráfica” es porque se trata justamente de eso, “de una representación visual de la música”. Para ello, Ramírez recurrió a tres elementos para la escritura musical, que son: trazos blancos sobre fondo negro -de ahí el nombre del álbum-, caracteres de texto y figuras geométricas. Estos elementos dan vida a la partitura y son como “mapas que deben ser traducidos”, señaló.

El compositor profundizó que en este caso, esas figuras visuales son las disparadoras de los sonidos, demostrando así que existen otras formas a diferencia de las partituras tradicionales. “El sonido tiene muchas maneras de traducirse o de trasladarse a la escritura y que una partitura puede ser cualquier grafía con indicadores de cómo producir sonidos, por tanto, la partitura gráfica es una guía para que los intérpretes puedan transmitir el sonido y aporten desde sus propias subjetividades; se trata de una partitura abierta, con posibilidad de múltiples interpretaciones”.

Con esto, Ramírez compartió su deseo de que tanto la música y sobre todo la guarania “tome el camino hacia lo interdisciplinario, que sea visual, sonora, táctil; en algún momento alguien escribirá una partitura utilizando otro elemento que no sea el papel”.

En este marco, las obras gráficas pasarán a integrar la muestra denominada “Ver a Flores y su guarania. José Asunción Flores, las artes visuales y el cine”, que se encuentra habilitada en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales.

Además, como parte de la presentación del libro, la gente podrá conocer cómo son estas partituras gráficas y “lo que sucede cuando un compositor se desprende de la partitura tradicional con pentagramas”, ya que se podrá escuchar en vivo “Oráculo”, una guarania para cuarteto de voces y electrónica.

“Lo que busco es tratar de explorar sonoramente todos los aspectos que hacen a la guarania, pero con un lenguaje actual. Así como en la muestra “Ver a flores y su guarania” está la partitura de Jejuí, la primera guarania, donde se la puede apreciar como a una pintura, así también quiero que mi música se vea y que suene con elementos más desarrollados y actuales”, confirmó.

Una mirada diferente a la música y sus interpretaciones

Las guaranias de José Ariel Ramírez son composiciones desarrolladas desde un lenguaje personal que utiliza una técnica mixta, con sonidos de la electrónica, la electroacústica y la acústica. En ese sentido, las piezas del libro tienen también la particularidad que están escritas para distintos timbres. “Así como en la guarania tradicional hay arpas, guitarras, requintos, voces, acá también se cuenta con este tipo de instrumentación, pero se agregan otros que no son tradicionales, como la electrónica o el coro”, dijo.

De esta forma, el libro hace referencia tanto a la forma en que están escritas estas composiciones, en unas partituras gráficas donde trazos blancos contrastan sobre un fondo negro, pero, también, alude a nuevas formas de componer guaranias, con elementos no tradicionales y explorando nuevas sonoridades, diversificando de esta manera el universo sonoro de la guarania.

Acerca de la diversidad sonora, el artista planteó que “la sociedad que es rica culturalmente, musicalmente, en este caso, es aquella que tiene variedad de expresiones. A mí me interesa que en el país se escriban no solamente polcas y guaranias, me interesan que se compongan otros tipos de lenguajes, cuando más expresiones hay, más enriquecedor se vuelve lo cultural e incluso las formas tradicionales”.

Añadió que “ahora está muy de moda fusionar, por ejemplo, como una guarania que se interpreta a la manera del jazz, y esto es muy enriquecedor; así como en el mismo caso de Flores, cuando se orquestó sus guaranias sinfónicas en un lenguaje ruso, esto fue maravilloso. ¿Qué sucede si se utilizan otros elementos más actuales, como la electrónica, o lo visual e incluso objetos que no están pensados como instrumentos tradicionales? Entonces, considero que a la guarania todavía le queda mucho por desarrollar”, cerró.