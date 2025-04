Cabezones vuelve a Paraguay con un show XXL

César Andino expresó su alegría por volver a Paraguay y de hacerlo en un nuevo espacio para el rock como lo es Vöudevil (Mcal. Estigarribia 456 c/ Estados Unidos). Este sitio albergará este sábado 12 al festival que tendrá a Cabezones liderando la programación junto Edu Schmidt, ex integrante de la banda argentina Árbol; y las agrupaciones locales Ciudad Mansa, Vartan y Los Ladrillos.

Este evento, organizado por Arlandia Prod., marca el retorno de Cabezones a nuestro país a menos de un año de su anterior presentación y que marcó el regreso de la banda a Paraguay después de seis años.

“Tenemos un show que se llama Cabezones XXL, que es un repaso de toda nuestra carrera, de todos los discos”, detalló y afirmó que con este espectáculo vienen recorriendo varios escenarios del vecino país.

“Yo creo que es como un renacimiento del grupo. Estamos en un muy buen momento, disfrutando mucho de la música y de tocar estas canciones”, añadió el cantante.

La carrera de Cabezones, según expresó el mismo Andino, está fuertemente marcada por el grave accidente automovilístico que sufrió en marzo de 2006 junto a Gabriel Ruiz Díaz, ex bajista de Catupecu Machu, quien falleció en enero de 2021.

Ruiz Díaz perdió la movilidad en aquel accidente y Andino también tuvo que afrontar un largo proceso de recuperación debido a las múltiples fracturas que sufrió.

“Si bien antes del accidente la gente nos conocía, nos seguía, con esto del accidente tuvo una exposición enorme. Eso trajo algunos problemas en la banda porque las notas y todo viraban para ese tema. Después, con el fallecimiento de Gaby, también fue muy difícil a nivel emotivo y humano, sinceramente es un momento álgido en mi vida”, expresó.

Afirmó que esto hizo mucha mella en su estado de ánimo, en su salud, por lo que sostiene que recién en unos 7 años pudo retomar su carrera musical “de una manera coherente”.

Comentó que si bien aún tiene un caminar bastante limitado, hoy eso “está en un segundo plano”.

La música en primer plano

“La música está en un primer plano, yo estoy muy recuperado y las canciones están siendo ejecutadas y tocadas como fueron concebidas. La verdad es que es un muy buen momento de la banda y por eso vamos a Asunción a mostrar todas las canciones”, expresó.

La agrupación integrada además por Eugenio Jauchen (guitarra), Nicolás Fernández (batería), Nano Bernardi (bajo), Ariel Pierini (guitarra) y Nicolás López Soto (teclados) también se encuentra trabajando en un nuevo álbum.

Andino detalló que el productor será Luciano Farelli, guitarrista de Arde La Sangre. Afirmó además que le gustaría tener como invitado a Walter Cabrera, vocalista de la agrupación paraguaya Flou, en este material.

Las entradas para el festival están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 100.000.