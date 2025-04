“Ya no quiero ser presidente”, el nuevo video de Marcelo Gabriel con tinte político

Mediante un video publicado en redes sociales, el cantante paraguayo Marcelo Gabriel compartió un fragmento de una canción nueva que estuvo componiendo.

“Gente, gente, gente, lo que me pasó ayer no tiene sentido. Estaba rondando así la casa y de repente me llega una melodía y agarro la guitarra y escribo esta canción. Tienen que escuchar”, cuenta en su posteo.

Agrega que la música se llama “Ya no quiero ser presidente”.

La letra de la canción generó diversas reacciones en sus cuentas de redes sociales, anunciando que tras la publicación de una parte de la misma, continuará publicando la parte que falta en un siguiente video.

Ya no quiero ser presidente, Marcelo Gabriel

Mamá, ya no quiero ser presidente.

Si de niño yo quería, hoy ya es tan diferente.

Ya no se trata de la gente.

Se trata de que el pueblo siempre sea indiferente.

Ay, mamá, ya no quiero ser presidente.

Hoy quiero ser amigo del, amigo del gerente.

Así también yo voy a dar lecciones de que en el país todo se puede y es verdad.

Todo se puede.

Pero me pregunto

Y me disgusta

Cuando pienso por las noches que le dejo a mi familia

Si no hay ejemplo en mí y si les voy a mentir,

¿Vale pio la pena?, tanta pena.

¿Quién va a estar en los libros para tomar de ejemplo?

¿Quién va a poner la plata para que gane el honesto?

Si hay otra salida, que alguien me diga,

Que alguien me diga.

¿Quién va a ponerle el pecho al club de los amigos?

Y ser así atacado por pensar solo distinto.

Si hay otra salida que alguien me diga.