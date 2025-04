The Last Mile: La banda canadiense busca ganarse fans en Paraguay

The Last Mile es una banda de punk melódico originaria de Montreal, Quebec en Canadá, formada por Chris Snelgrove (guitarra y voz), Stephanie Cole (bajo y voz) y Josh Carothers (batería y voz). Desde su formación en 2019, han desarrollado un sonido que fusiona la intensidad del hardcore con melodías emotivas y letras introspectivas.

Su discografía incluye; “II” (2020): Un EP de dos canciones grabado en Francia, que cuenta con colaboraciones de Scott Wade (Comeback Kid) y Patty O’Lantern (Brutal Youth). “Respect The Frequency” (2021): Un álbum de larga duración que aborda temas de reflexión personal y crítica social. En este trabajo participaron músicos como Lucas Rupnik (Dirty Tricks, Delta 666), Mathieu Forcier (Oktoplut, Prevenge), Mike Gabriel (Answers, PL Mafia), Greg Laraigne y Delano Pelletier (Indochine). A ese, le sigue “Split LP con PEZZ” (2023): Una colaboración con la banda PEZZ de Memphis, lanzada a través de Rad Girlfriend Records.

Su nuevo material fue bautizado como “⁠Holding On To Hope” (2025) y fue lanzado el 11 de abril a través de Thousand Islands Records y Pavones Records. Escribir este disco fue una experiencia difícil, pero catártica para los miembros de la banda. En particular, para Chris Snelgrove, quien enfrentó la pérdida de su padre el año anterior y, poco después de terminar el disco, perdió a su madre. “Es disco contiene muchos sentimientos. Algunas canciones se escribieron sin letra y otras se escribieron con letra. Nunca es lo mismo. Hay sentimientos de desesperación, dolor, tristeza, ira y frustración, esperanza y felicidad. Todo depende de la canción”, detalla el músico a ABC Digital.

Desnudando un álbum muy íntimo

Muchas de las letras del álbum reflejan su frustración con las diversas facetas de la vida, abordando temas personales y universales con una honestidad que nunca había sido tan cruda. “Este álbum fue un gran salto para mí, musicalmente. Llevo unos 15 años tocando solo el bajo, pero nunca antes había cantado como voz principal”, destaca por su parte Stephanie Cole.

Para ella, lanzar música es una experiencia vulnerable, pero más esta vez ya que “nadie me ha escuchado cantar ni interpretar una parte principal. Estoy mostrando a quienes me conocen una nueva faceta de mi musicalidad y he recibido muchos comentarios positivos de fans, tanto antiguos como nuevos, lo cual ha sido reconfortante”, recoge.

En esa línea, su compañero de banda explica que «Farewell For Now» -por ejemplo- fue una carta de amor a las giras y a las increíbles amistades y conexiones que se forjaron en ellas. “Trata sobre vivir el momento y agradecer estar con gente que quizás solo veas una vez al año o cada dos años”, afirma. Por otro lado, «Written In Water» y «Spun» tratan sobre intentar cuidar a alguien que está pasando por un momento difícil. “En este caso, tratan sobre mi madre, que falleció cinco meses después de grabar el disco”, confiesa.

«Broadstrokes» se escribió buscando materializar la fragilidad de la respuesta emocional. “Como sociedad, no nos enseñan adecuadamente cómo lidiar con situaciones traumáticas y, por lo tanto, nos volvemos reaccionarios. Una de esas reacciones extremas, lamentablemente, es quitarse la vida. El suicidio es un problema grave que nos ha afectado a un par de miembros de la banda”, adelanta.

Los músicos han perdido amigos que tomaron esta drástica decisión y en esa canción, tratan de racionalizar lo que podrían haber hecho o hacerlo de otra manera y quizás así haberlo evitado. “Es difícil no vivir en un mundo de incertidumbres. «Anything» es la canción de la esperanza. Simplemente, está hecha para que la gente grite a todo pulmón cuando siente que el mundo les pesa demasiado. ¡No dejes que los bastardos te depriman!, como dicen”, arenga.

El machismo en la escena musicalidad

La canción «Hotbox» fue escrita íntegramente por Stephanie y es una denuncia a la dura realidad de ser mujer en la escena musical. “Desafortunadamente, escucho muchas historias que se asemejan a las mías. La desigualdad aún existe en la escena punk, y eso incluye tanto a las mujeres en bandas como a las que trabajan en sonido, grabación y gestión”, adelanta.

Cole profundiza en su experiencia y dice que pueden pasar giras enteras, a veces durante un año entero, sin que la traten de forma diferente, y así se sintió cómoda, como debería ser. Pero “entonces hay una interacción en la que es tan obvio que me tratan injustamente y me menosprecian por ser la mujer en el escenario. Ese momento puede hacerte sentir totalmente derrotada y frustrada”, lamenta la bajista.

“Llevamos un tiempo interpretando Hotbox en conciertos y ese es el momento que aprovecho para defender a las mujeres en la escena punk y los espacios creativos que existen a su alrededor. Estoy muy contenta de que finalmente podamos compartirlo en formato grabado para que todos lo escuchen”, subraya.

Un camino con muchos amigos

The Last Mile ha compartido escenario con bandas como NOFX, Comeback Kid (CBK) y Title Fight, y ha participado en festivales internacionales. “He tocado en bandas como músico de gira desde los 17 años y ahora tengo 48, así que he tenido mucha suerte de conocer a mucha gente increíble y talentosa que se ha convertido en muy buenos amigos”, explica Chris Snelgrove sobre su red de contactos.

Debido a esto, conoce a Scott Wade, el primer cantante de Comeback Kid, desde que eran adolescentes. “Vivíamos a una cuadra el uno del otro, mucho antes de que existiera CBK. Llevábamos muchos años intentando hacer algo juntos y por fin lo logramos en nuestro 7″. He tenido el gran placer de participar en los álbumes de otros artistas, como Citizen Tim, de Alemania, Jungle Julia, de Costa Rica, y Offside, de Montreal, por nombrar algunos. Espero con ansias nuestra próxima grabación porque trabajaremos con algunos amigos que harán una colaboración en sus idiomas nativos. Pero eso es un secreto, por ahora”, comenta entre risas.

Consultado sobre su acercamiento a las leyendas del punk, NOFX dice que fue increíble. “Había 3.000 personas allí y, por mucho que todos querían ver a NOFX, estaban muy entusiasmados y conseguimos que la gente bailara con nosotros, lo cual no siempre es fácil cuando teloneas a una banda grande. Fue una noche mágica para nosotros. Fue la mayor multitud ante la que hayamos tocado en nuestra ciudad”, atesora Chris.

Seguidamente dice que los liderados por Fat Mike vieron su actuación desde un costado del escenario. “El Hefe fue el primero en venir a hablar con nosotros, luego Smelly y un montón de su equipo, lo cual fue genial. No pudimos hablar con Fat Mike ya que siempre tenía un grupo grande de gente a su alrededor”, comenta el músico.

De paseo por Latinoamérica

Snelgrove contando su experiencia en Latinoamérica. “En 2015, hice una gira con Title Fight (Estados Unidos) y Overseas (Costa Rica) por Costa Rica, Colombia y Brasil, y luego continué solo con Overseas por Argentina y Chile. En 2016 toqué en los festivales latinoamericanos SXE (Straight edge, una subcultura del punk), uno en Guatemala y otro en El Salvador, y tuve el gran placer de tocar con increíbles bandas de hardcore de toda Centroamérica y Colombia”, recuerda.

¿Y Paraguay? “Conocí a muchísima gente increíble y toqué con muchísimas bandas geniales, pero no he tenido el placer de conocer ni escuchar ninguna banda de Paraguay. ¿Podrían recomendarme alguna? Si alguna vez se nos presentara la oportunidad de tocar en Paraguay, lo haríamos sin dudarlo”, cierra.

Con Holding On To Hope, The Last Mile reafirma su identidad y lanza un mensaje claro: mantener la esperanza es un acto de resistencia en tiempos de adversidad.