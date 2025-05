Micaela Núñez presenta “Tres paisajes sonoros”: el arte de buscarse en la música

La guitarra, a veces, no suena: habla. Y cuando lo hace en las manos de Micaela Núñez, la voz que emerge no es solo la de un instrumento de cuerdas, sino la de una historia que se construye entre raíces, descubrimientos y una búsqueda constante de sentido. Esa historia es la que la guitarrista paraguaya decide contar en “Tres paisajes sonoros”, un ciclo de conciertos que recorre los pilares de su formación artística, pero también los mapas afectivos y espirituales que la han moldeado.

“Cuando nació la idea de preparar un ciclo, me pregunté qué quería compartir realmente. Y la respuesta fue clara: algo sincero. Un recorrido íntimo por mi andar con la guitarra”, cuenta con claridad Micaela. Así nacieron estos tres “paisajes”, que no son lugares físicos, sino estados del alma. Cada concierto del ciclo revela un tramo de ese recorrido: del folclore paraguayo a la obra monumental de Agustín Barrios Mangoré, y de allí al universo de la música académica latinoamericana.

El primero de esos paisajes fue, como no podía ser de otra manera, el hogar. El folclore paraguayo que sonaba en su infancia, entre la calidez familiar y los discos que giraban en la casa. “Mis padres siempre fueron fieles oyentes del folclore. Eso, sin darme cuenta, fue un gran motor. La música ya habitaba mi casa”, recuerda. Entre esas primeras cuerdas, también apareció la técnica transportada del maestro Efrén “Kamba’í” Echeverría, que expandió su visión de lo que podía decir una guitarra popular.

Luego, vino el asombro: el encuentro con la guitarra clásica y, con ella, la figura de Agustín Barrios Mangoré. Fue una revelación. “Pasaba horas viendo videos en YouTube de la maestra Berta Rojas, soñando con tocar alguna vez esas mismas obras. Ese sueño me llevó a iniciar la carrera de guitarra clásica, acompañada día a día por mi mamá”, cuenta.

Ese sueño adolescente marcó su entrada a la carrera formal de guitarra clásica y al segundo paisaje sonoro del ciclo: el “paisaje mangoreano”. Un terreno sagrado donde tradición y virtuosismo se funden, y que hoy Micaela honra en el primer concierto de “Tres paisajes sonoros”, titulado justamente “Mangoré Eterno”.

El abrazo colectivo

Este homenaje tiene además un valor especial: contará con la participación del maestro José Carlos Cabrera, referente en la difusión de la obra de Barrios. “Conocerlo fue una suerte de destino. Primero lo seguía por redes, después tomé clases con él. Ya pasaron más de cinco años, y la admiración que siento por su trabajo sigue intacta. Él me enseñó a tomar decisiones interpretativas con conocimiento y sensibilidad, y a buscar siempre emoción en cada nota”.

Pero el viaje no se detuvo ahí. La música académica y latinoamericana —ese tercer paisaje— fue apareciendo de forma gradual, como una corriente que amplía y complejiza. “Aprendí a interpretarla, respetarla y transmitirla. Y sobre todo, a compartirla. En este punto, agradezco profundamente a mis amigos de otros instrumentos, quienes me enseñaron a amar la música erudita, contemporánea y de cámara, dando paso así al tercer paisaje sonoro que abarca muchos años de estudio y una diversidad de repertorio del cual disfruto mucho interpretar”.

En ese sentido, la artista destaca la posibilidad de haber compartido, desde muy joven, con otros colegas. “Cuando terminé el colegio me mudé a Asunción para estudiar música en la universidad. Vivía muy cerca de Drácena y de toda la movida cultural de la ciudad. En ese tiempo, todos los días había algo para ver, escuchar o compartir, y me sentía muy nutrida por esa energía”.

En ese cruce entre lo individual y lo colectivo, entre lo popular y lo erudito, Micaela traza una identidad que no busca definirse en una sola forma, sino abrirse como un abanico. “Ambas vertientes —la folclórica y la clásica— se enriquecen mutuamente. El folclore me conecta con mis raíces, con un sonido más orgánico. La música académica me desafía a perfeccionarme y a comprender en profundidad cada obra. Esa diversidad nutre mi identidad. Así se conforma este ciclo: un puente entre el folclore, la obra de Barrios y la música académica universal. Tres paisajes sonoros que me acompañan y me invitan a seguir explorando”.

Sueños cumplidos

En su mirada, Barrios Mangoré no es solo un compositor; es un emblema. “Su música representa a los paraguayos ante el mundo. Interpretarla con honestidad y profundidad es una forma de cuidar y honrar su legado”, dice, con respeto. Pero también con la conciencia de una artista de su tiempo: “El desafío está en hacer que cada interpretación sea única, sin perder la esencia. Hoy hay nuevas formas de abordar su obra, versiones en dúo, trío, cuarteto... Esa tensión entre innovación y fidelidad es uno de los mayores retos”.

“La obra de Mangoré trasciende el tiempo. Forma parte esencial del repertorio guitarrístico a nivel mundial, y su vigencia sigue intacta”, reconoce, mientras que con este legado de “Tres paisajes sonoros”, Micaela Núñez se muestra como una artista en construcción buscando también trascender, pero también como una intérprete que ha elegido mirar hacia adentro para poder decir algo hacia afuera. Su guitarra no solo canta: recuerda, imagina, pregunta, y ahora nos invita a escuchar.

Las entradas cuestan G. 50.000 y solo se venden de forma anticipada. Para adquirirlas se debe contactar al (0986) 303109. No se venderán entradas en puerta.