Bronco posterga su concierto en Asunción: ¿cuándo será la nueva fecha?

La nueva fecha mantendrá el mismo escenario: el Jockey Club del Paraguay, donde la agrupación tenía previsto reencontrarse con su público de la capital. La organización afirmó que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha.

No obstante, no se ha pronunciado sobre posibles devoluciones para quienes no puedan asistir en la fecha reprogramada, pero dejaron el siguiente número para consultas: (0984) 500505.

Por su parte, el concierto de esta noche en Ciudad del Este, en el marco de la gira por Paraguay, se mantiene sin cambios.

Durante la conferencia de prensa ofrecida este miércoles en el Hotel Bourbon, Guadalupe Esparza expresó su entusiasmo por volver a tierras paraguayas: “Queremos dejar una huella imborrable en Paraguay. Esta tierra siempre ha estado en nuestros corazones”.

Los fanáticos del Este del país ya se preparan para recibir a Bronco esta noche, mientras los seguidores de Asunción deberán aguardar una semana más para vivir una velada llena de nostalgia, música y emociones.