Inés Gaviria y su apuesta a un álbum con fuerte presencia femenina

Inés Gaviria es una cantante y compositora con una rica historia musical. En el año 2008 recibió dos nominaciones al Latin Grammy con su álbum debut “A mi manera”, pero previamente grabó los coros para “Azul”, de Cristian Castro y grabó con Ricardo Montaner.

Este año presentó “Esta Historia”, un álbum con siete canciones principalmente realizado por mujeres. “Yo quería un álbum donde la presencia femenina sea muy fuerte. Creo que somos muchas mujeres en la industria y no siempre es tan conocido que estamos en capacidad de hacer todo”, explicó.

“No era un álbum feminista, ni excluyente de hombres porque tiene muchos también, pero la idea sí era mostrar que las mujeres podemos componer, producir, mezclar, todo. Esta fue la idea que unió el álbum y quedó hermosísimo”, añadió.

Gaviria señaló que entre las canciones que componen este álbum hay dos que están inspirados en cuestiones personales.

“‘A primera vista’, que fue el primer sencillo, y que habla de la llegada de mi hija Salomé. Entonces, esto habla de lo que es convertirse en mamá o papá y conocer ese amor a primera vista”, detalló.

La otra canción es “Esta historia”, que fue inspirada por el fallecimiento de su padre, que se dio casi en paralelo con la llegada de su hija. “Esta es una canción que habla del temor a olvidar a las personas que ya no están, que no se vaya su voz, su olor, etcétera”, agregó.

“Son dos lados de la moneda muy personales, pero también con los que la gente se relaciona mucho”, expresó.

Gaviria, que en Asunción compartió el escenario con el Conjunto de Folclore Fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), sostuvo que su intención es que sus canciones le traigan “buena onda” a la gente.

“Que tu sientas que tu espíritu y tu energía se llenan cuando escuchas mis canciones, que te logre transmitir emociones. Eso es para mí lo más importante”, remarcó.

Si bien desde muy pequeña sintió pasión por la música, Gaviria comentó que el ejemplo de su padre que fue internacionalista y diplomático la llevó a graduarse como abogada.

“Entré a la facultad de Derecho, me empieza a ir súperbien, me encanta y así, al final, a los últimos años digo que me hice una pregunta: ‘¿Yo quiero ser una abogada que canta o una cantante que estudió Derecho? Y como ganó lo segundo me fui derecho a estudiar música", comentó entre risas.

A lo largo de su carrera, Inés Gaviria también ha compuesto canciones para otros artistas como el grupo Los Temerarios, Olga Tañón, Jorge Villamizar (Bacilos) y el primer sencillo de Camilo.

La artista afirmó que también siguió el ejemplo de su hermano José, que es un reconocido músico y productor, a la hora de desarrollar esta carrera, en la que afirma que hay canciones que nacen de la inspiración y otras con un poco de disciplina.

“Por lo general me vienen frases con melodía de una vez y entonces empiezo. Pero he aprendido con los años, o tal vez fue algo que me fue enseñando la vida, que realmente el ser compositor también es un oficio. Entonces, como cualquier oficio tienes que sentarte a practicarlo”, indicó.

El boom colombiano

En las últimas décadas, varios artistas colombianos se han convertido en superestrellas globales. Al respecto, Gaviria afirmó que “Colombia se fue consolidando como un territorio musical por muchas razones”.

“Había mucha propuesta musical, se empezó realmente a generar una industria de la música. Yo creo que no solo estaban los artistas, no solo había buena música, sino que también se entendió cómo era el negocio de la música para poder exportar talento”, detalló.

Agregó que si bien lo que prima es el talento, también “una inteligencia como industria”.

Afirmó que si bien los países “estrella” de la música eran México y Venezuela, “Colombia se puso las pilas y empezó a exportar talento”.