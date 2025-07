El legado de Sila Godoy vuelve a escena con un libro que busca saldar una deuda histórica

La publicación es fruto de un arduo proceso investigativo que, en palabras de uno de sus autores, Javier Acosta Giangreco, representó “un proceso lento pero apasionante”.

Según relató, desde un inicio tuvieron claro que “Sila Godoy merecía hace muchos años un estudio serio, profundo y sistemático”. Su legado, subrayó, es fundamental para entender el desarrollo de la guitarra paraguaya y latinoamericana.

“Sila Godoy es una pieza totalmente esencial en la historia de la guitarra paraguaya. No se puede entender cómo Barrios muere olvidado en El Salvador en 1944 y luego se consagra mundialmente a finales de la década de 1980. Sila Godoy tendió ese puente que no solo el Paraguay le debe mucho, sino la comunidad musical a nivel mundial”, manifestó.

El libro se propone restaurar las piezas de un “gran espejo roto”, tal como solía decir Augusto Roa Bastos, y que los autores han logrado recomponer a través de documentos, partituras, entrevistas y años de trabajo silencioso.

Respecto a la influencia de Godoy en otras generaciones de músicos, Acosta destacó que su legado excede con creces su rol como concertista: “Su influencia se puede ver claramente tanto en el trabajo de continuidad con la obra de Barrios —una bandera que tomaron la gran mayoría de los guitarristas posteriores— como en su papel pionero al llevar la guarania al terreno de la guitarra solista”.

El olvido que rodeó su figura en las últimas décadas también es objeto de análisis en el libro. Según Acosta, esto se explica por factores estructurales que afectan a la cultura paraguaya.

“La ignorancia es la madre de todos los problemas siempre. Así como le pasó a Barrios, el olvido le llegó a Sila Godoy no por falta de talento sino por desconocimiento sobre su trabajo. A lo largo del tiempo su figura fue quedando atrás y hoy muchos creen que son pioneros en algo, pero desconocen el legado de los grandes exponentes del pasado. Es fundamental contar con una memoria sólida, así de esta manera no reinventamos la rueda tantas veces y damos pasos firmes hacia adelante”, sentenció.

Esa conciencia fue la que impulsó a los autores a encarar este proyecto. “En vista de que nadie estaba dispuesto a hacerlo, fuimos nosotros quienes tomamos la posta”, señaló Acosta, reafirmando el compromiso de que este libro no sea una biografía más, sino una herramienta para despertar nuevas miradas sobre la historia de la música paraguaya.

En cuanto al impacto esperado, dijo que “El sortilegio de Sila Godoy” se dirige tanto a músicos profesionales y estudiantes como a amantes de la cultura en general. “El libro está escrito de una manera sencilla para que la mayoría pueda conocer la figura de este gran maestro de la guitarra universal”, explicó Acosta.

No obstante, la obra no renuncia a la profundidad: “Habrá algunos capítulos donde se requiera más atención, como donde hablamos de las características estilísticas de sus composiciones. Los planteamientos compositivos de Sila Godoy no van por la conocida ‘canción romántica’ donde la inspiración viene del desengaño o la traición… Este es otro mundo. Un mundo musical mucho más intelectual y cerebral, pero también cargado de belleza y lirismo”, detalló.

Finalmente, Acosta destacó que el objetivo último del libro es abrir el debate. “Este libro no es absoluto, pero sin duda abre el debate y lo sano sería que ello ocurra. Anhelamos que este trabajo inspire a la comunidad musical a seguir investigando sobre este gran artista e incluso los desafiamos a que otorguen sus propios puntos de vista”.

La presentación del libro será de acceso libre y gratuito, e incluirá una muestra musical con arreglos y composiciones de Sila Godoy, así como venta y firma de ejemplares.