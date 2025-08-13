El arpa paraguaya establece puentes musicales entre Paraguay y Japón

Una delegación de 20 arpistas, en su gran mayoría mujeres, llegó desde Japón a Paraguay hace unos días. Esta noche subirán al escenario del Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) para compartir una velada musical que contará en homenaje al centenario de la guarania.

Lea más: El soul argentino desembarcará en Asunción con Misty Soul Choir

“Aunque ellos no hablen el español ni el guaraní, ellos van a comunicarse con el público con el idioma de la música”, señaló el arpista paraguayo Enrique Carrera, quien desde hace dos décadas se dedica a la enseñanza del arpa paraguaya en Japón.

Destacó que actualmente 150 personas estudian este instrumento en el Arpa Studio Sonrisa y que en un 95% son mujeres.

Carrera señaló que a menudo en Japón se denomina al Paraguay como “Arpalandia”, ya que este instrumento es la primera referencia que tienen de nuestro país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El arpa paraguaya nos encanta, así que era un sueño poder venir y tocar con nuestros alumnos”, exclamó Arisa Matsuki, la esposa de Carrera y su compañera en el Arpa Dúo Sonrisa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el concierto de esta noche, la delegación japonesa estará tocando obras de varios compositores paraguayos y compartirá el escenario con los arpistas Martín Portillo, Marcelo Rojas, Sixto Corbalán, Alcides Ovelar.

También estarán la cantante Cristina Bitiusca y los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Aoi Matsumoto, una de las arpistas japonesas, señaló que esta es su segunda vez en Paraguay ya que había vivido aquí hace casi dos décadas, debido al trabajo de su padre.

La joven afirmó que tocar el arpa paraguaya le genera mucha alegría y que siente que este sentimiento también se transporta al público.

Música, turismo, gastronomía y artesanía

Carrera destacó que la mayoría llegó por primera vez a Paraguay y ya tuvieron la posibilidad de visitar las Misiones Jesuíticas, los Saltos del Monday y la represa de Itaipú.

También están aprovechando para disfrutar de la gastronomía paraguaya, mientras que esta noche lucirán en escena el ñanduti y el ao po’i.

“Es impresionante cómo se expande nuestra música a través del arpa paraguaya con los japoneses”, destacó el maestro Martín Portillo, quien ya viajó al país asiático en varias oportunidades.

Destacó que, en su caso particular, gracias a los japoneses aprendió a valorar y dar mayor destaque a sus propias composiciones. Varias de ellas como “Paraguay” y “Espléndida” presentará esta noche en el concierto.

Las entradas están a G. 50.000 en Ticketea.