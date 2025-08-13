El soul argentino desembarcará en Asunción con Misty Soul Choir

El próximo sábado 16 de agosto, a las 20:00, el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) será escenario de un acontecimiento inédito: la primera presentación en Paraguay de Misty Soul Choir, “el coro soul más potente de la Argentina”, según definieron.

Con una trayectoria que lo ha consolidado como fenómeno único en la escena coral de su país, este ensamble dirigido por Ángel Vilkelis combina la intensidad vocal del góspel con la calidez y el groove del soul, el funk y el R&B.

La propuesta escénica de Misty Soul Choir no se limita a la excelencia musical. Cada presentación es una experiencia de energía desbordante, con un repertorio que rinde homenaje a íconos como Stevie Wonder, Aretha Franklin, Adele y Earth, Wind & Fire, además de incluir sorpresas que invitan a la conexión emocional y el baile.

Las más de cuarenta voces y músicos que integran el coro crean una pared sonora que envuelve al espectador y lo transporta a la esencia misma del soul afroamericano.

La cita, con entrada libre y contribución voluntaria, se presenta como una oportunidad única para que el público paraguayo viva de cerca el espíritu y la potencia de un género que marcó la historia de la música popular. Una noche que promete emoción, fuerza y una comunión artística que trasciende fronteras.