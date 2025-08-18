Vídeo: folclore paraguayo emocionó con “Recuerdos de Ypacaraí” en La Voz Argentina

La encargada de esta hazaña fue la talentosa artista platense Milena Salamanca, miembro del equipo de Soledad Pastorutti, “La Sole”.

En un emocionante duelo de “knockouts”, Milena se enfrentó a Iván Horrocks, una figura popular en TikTok. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención y el alma del público fue su conmovedora interpretación de la obra de Demetrio Ortiz y Zulema de Mirkin.

Milena, a pesar de su origen “del sur” y de reconocer el desafío que significaba abordar una canción tan arraigada en la región litoraleña, se adueñó del escenario.

Según la propia Soledad Pastorutti, la artista supo infundirle su toque personal, transformando la melodía en una experiencia “hipnotizante” que, a pesar de los nervios, transmitió una profunda emoción.

“La Sole” no escatimó en elogios para su pupila, destacando su seguridad en el escenario y su impresionante capacidad para conectar con la audiencia. Este triunfo no solo le asegura a Milena su pase a la siguiente ronda del programa, sino que también reafirma la calidad y el alcance global de la música paraguaya.

El folclore nacional, con la dulzura y nostalgia de “Recuerdos de Ypacaraí”, fue así protagonista en uno de los escenarios más competitivos y más famosos de Latinoamérica, emocionando a jurados y espectadores y llevando un pedacito de nuestra cultura a cada rincón del continente.