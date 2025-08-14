Música

Nath Aponte avanza en La Voz Argentina tras superar los Knockouts

La paraguaya Nathalie Aponte, del Team Luck Ra, dio un paso clave en La Voz Argentina 2025: brilló en los Knockouts contra Avril Areste y sigue en la competencia.

Por Carolina Sales
13 de agosto de 2025 - 10:01

En una edición reñida de los Knockouts del Team Luck Ra, Nath Aponte fue emparejada con Avril Areste en una batalla vocal que elevó el nivel. Nath cantó “Perdóname” —himno de La Factoría— y, según la producción, esta presentación definió quién avanzaría a la siguiente fase.

Aponte se destacó por su caudal vocal y control escénico. “Contundente y emocionante”, la definieron en algunos medios, señalando que supo transmitir no solo técnica sino sentimiento en cada frase. Los jueces no dudaron: fue elegida para continuar, confirmando que seguirá dando batalla en este certamen de alto calibre.

El video oficial del enfrentamiento ya circula en las redes oficiales de La Voz Argentina, con casi 35 mil vistas en un solo día YouTube. Además, en X (ex-Twitter) la publicación del head-to-head con Avril Areste fue compartida por la cuenta oficial del programa.

Este avance marca una nueva página en la trayectoria de Nath —ya había brillado en audiciones y batallas anteriores— ahora pisa fuerte de cara a las siguientes etapas.

