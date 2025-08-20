Marcelo Rojas habló de la sorpresa que le dio a Zezé di Camargo: “Fue algo maravilloso”

Zezé di Camargo conforma con su hermano Luciano uno de los dúos de música sertaneja más reconocidos del Brasil. El cantante estuvo de cumpleaños el pasado domingo y la sorpresa que recibió fue una serenata por parte del arpista paraguayo Marcelo Rojas.

A través de vídeos compartidos en las redes sociales, Zezé se mostró muy sorprendido al ver a Rojas en la celebración y afirmó que lo conoció al ver sus actuaciones en internet.

“Buscando en internet encontré a Marcelo Rojas y comencé a escucharlo. Hice la comparación entre su interpretación y la de otros arpistas paraguayos”, comentó.

Añadió que Rojas “es un gran arpista del mundo” y lo calificó como el “number one” (número uno).

En comunicación con ABC, Rojas detalló acerca de este encuentro al que calificó de “maravilloso”. Señaló que esta historia se originó en febrero pasado cuando Zezé di Camargo compartió entre sus historias de Instagram un vídeo de un concierto que el arpista realizó junto al maestro Luis Álvarez, Rodrigo Pereira, Víctor Echeverría y otros.

“Zezé en ese momento ya estaba destacando al arpa paraguaya y las técnicas de mi ejecución. Y diciéndole a su esposa ‘ojalá que Marcelo esté en algún momento en algún evento mío’”, comentó el arpista.

Rojas señaló que, a partir de esto, la esposa de Zezé di Camargo lo contactó y empezaron a coordinar la presentación a finales de mayo. “Fue algo maravilloso, para mí fue una experiencia única”, agregó el músico.

Afirmó que por pedido de la producción tuvieron que mantener el secreto y hasta permanecer “escondiditos” en el recinto del evento, para mantener la sorpresa.

El músico comentó que si bien viajó solo desde Paraguay, contactó con el compatriota Néstor Castillo, quien está radicado en Brasil, para que lo acompañe en la guitarra. “Comenzamos a hablar y a definir el repertorio. Brindamos un show maravilloso”, acotó.

Marcelo Rojas detalló que Graciele Lacerda, esposa de Zezé, hizo tres pedidos especiales para esta presentación. Uno de ellos fue “É o amor”, uno de los grandes éxitos del dúo Zezé di Camargo & Luciano; “Matuto”, una composición del artista brasileño para su padre; y “No día que eu saí de casa”.

El arpista paraguayo destacó la humildad del célebre artista brasileño y sostuvo que, tras la presentación, les comentó que le encanta la música paraguaya. “Charlamos normalmente como amigos”, acotó.

El músico afirmó que Zezé di Camargo le expresó que le gustaría tenerlo como invitado en el concierto que ofrecerá junto a su hermano Luciano, el próximo 16 de noviembre, en Paraguay.

“Ojalá que eso se concrete, dependiendo de la producción y de la gente que lo trae. Yo estaría disponible y con mucho gusto. Subir con el arpa paraguaya y con él, hacer un show maravilloso. Para mí sería un honor”, añadió.

Marcelo Rojas también anticipó que el próximo 7 de octubre realizará el concierto de presentación de su nuevo álbum en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”.