La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá repertorio universal y paraguayo en San Lorenzo

El concierto estará dirigido por la maestra María de la Paz “Pacita” Diez Pérez, quien conducirá a la agrupación en un repertorio que combina piezas universales con composiciones emblemáticas del acervo paraguayo.

Entre las obras a interpretar figuran la célebre obertura de El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini; el intermezzo de la ópera Carmen, de Georges Bizet; Panambí Verá, de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero; así como Así canta mi patria, de Flores Giménez, entre otras selecciones.

Este ciclo de conciertos responde a la misión de la OSN de ampliar el alcance de la música sinfónica más allá de las salas de concierto tradicionales, llevando el arte a distintos espacios académicos y comunitarios. La propuesta pretende democratizar el acceso a la cultura, reforzar los lazos con la ciudadanía y destacar el poder del arte como puente entre tradición y modernidad.

Con iniciativas como esta, la Orquesta Sinfónica Nacional reafirma su compromiso de tender un vínculo directo con el público, recordando que la música es un bien común capaz de inspirar, unir y enriquecer la vida cultural del país.

