Asun Sunset presentará su primera edición con una variada cartelera de artistas

El festival, en su primera edición, se celebrará este sábado 6 de septiembre de 2025, a partir de las 18:00, invitando al público a ser parte de una tarde única de música, arte, y comunidad.
Más allá de ser un simple festival, Asun Sunset es una firme apuesta por el consumo de cultura local y el apoyo a las propuestas originales. El evento busca visibilizar el talento de la región, ofreciendo un espacio donde la creatividad y la innovación musical son las verdaderas protagonistas.
Por ende, la jornada estará enriquecida con música en vivo, una feria de emprendedores locales, arte en directo, y una variada oferta gastronómica.
El evento contará con una grilla de agrupaciones cuidadosamente seleccionadas para representar la riqueza y diversidad de la escena actual: Villagrán, Ciudad Mansa, A Días de Júpiter, Carnadas (desde Argentina), Enas y la banda anfitriona Cielo Ámbar.
Como un complemento visual a la experiencia sonora, el artista Gabo Arte/Jaguar realizará una presentación de pintura en vivo, fusionando arte y música en un mismo escenario.
Cielo Ámbar, el anfitrión de la noche, es un exponente de la escena Indie/Pop paraguaya con cinco años de trayectoria. Este año, el grupo se presentó en el festival Rock al Puerto, donde compartió escenario con gigantes internacionales como Dillom y Bersuit Vergarabat.
Las entradas para ser parte de esta celebración a la cultura se pueden adquirir a través de la plataforma de Ticketea, en una promoción de dos por G. 80.000.