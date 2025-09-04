Diego Solís celebra el primer aniversario de “El Último Sobreviviente” con un concierto especial

“El Último Sobreviviente” es mucho más que una compilación de diez piezas. Es el resultado de la colaboración y la amistad entre Solís y el joven compositor ovetense Martín Ortega. Afectado por una condición llamada distonía focal que le impide tocar sus propias creaciones, Martín encontró en Diego al artista capaz de dar vida a sus obras. El álbum se ha convertido así en un testimonio de resiliencia y en una prueba de cómo la música puede superar las barreras físicas.

El concierto promete ser una experiencia inmersiva, que fusiona el sonido tradicional de la guitarra clásica con la calidez y el espíritu del folclore paraguayo. Para enriquecer la velada, Diego Solís contará con la participación de destacados artistas invitados como Issac Benítez, Abril Casco, Magno Molinas y Cecilia Lezcano. Juntos, subirán al escenario para ofrecer interpretaciones inéditas y colaboraciones que rinden tributo a las composiciones de Ortega.

La trayectoria de Diego Solís respalda su talento y su dedicación a la guitarra clásica. Con más de 15 años de carrera, fue alumno de la renombrada Berta Rojas desde niño y se formó en el prestigioso Royal Birmingham Conservatoire de Inglaterra, donde estudió con los maestros Mark Ashford y Mark Eden. Desde el 2022, se desempeña como profesor auxiliar del Área de Guitarra Clásica en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción, compartiendo su conocimiento y pasión con las nuevas generaciones.

Esta celebración es una invitación a reflexionar sobre el poder de la música, la amistad y el arte. Las entradas para el concierto, que se llevará a cabo a las 20:00, tienen un costo de 50.000 guaraníes y pueden ser adquiridas llamando al 0985 912400 o directamente en la entrada del teatro, ubicado en José Berges, Asunción.