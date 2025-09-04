Luis Álvarez prepara “una noche disco” junto a varios artistas en el Teatro del BCP

Como parte del ciclo “El especial de Luis Álvarez”, que el músico y productor inició hace 10 años, este viernes se presentará el concierto “Una noche disco”. Más de 20 artistas participarán de este espectáculo que ofrecerá un recorrido por grandes éxitos de la música disco.

Canciones de Gloria Gaynor, ABBA, Queen, Electric Light Orchestra, Donna Summer, Bee Gees y otros serán parte de este concierto que presentará en escena a la Dinastía Álvarez, conformada por Patricia, Juanchi y Luis Álvarez.

También estarán en escena Dani Blaires, Nicole Arz, Marijó Obregon, Melissa Hicks, Analía Penayo, Héctor Candia, Nico Vera, Emilio García, Christian Peloux y Óscar Fadlala.

Igualmente serán parte de este espectáculo el baterista Riolo Alvarenga, el bajista Juanpa Giménez, el percusionista Dani Pavetti, además de Salvador García, Néstor Barreto, Marcelo Díaz e Iván Paredes.

El Ballet de Sussy Sacco también está acompañando esta propuesta, que promete un gran despliegue de luces y escenografía.

El concierto será a las 20:30 en el Teatro José Asunción Flores del BCP (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos). Las entradas cuestan G. 120.000 y se pueden adquirir a través de Tuti. También se pueden comprar por delivery a través del (0982) 669-111, con un costo adicional de G. 20.000.