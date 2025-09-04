Música

Playlist albirrojo: canciones que más suenan en la previa de la Selección

Cada partido de la Selección Paraguaya trae consigo no solo emoción en la cancha, sino también en las tribunas y en las calles. Desde clásicos de la polca hasta temas de rock y cumbia, varias canciones se convirtieron en verdaderos himnos populares que alientan a la Albirroja en su camino rumbo al Mundial 2026.

Por Carolina Sales
04 de septiembre de 2025 - 10:30
Julio Enciso (i), jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Julio Enciso (i), jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

La música siempre acompañó la historia de la Selección Paraguaya. En cada eliminatoria, las canciones cumplen un papel protagónico: levantan el ánimo de los hinchas, generan identidad y se vuelven parte del ritual previo a los partidos. Muchas de ellas, incluso, se transmiten de generación en generación.

Aquí te dejamos una playlist para que acompañes hoy tu entusiasmo albirrojo:

”Soy Albirrojo" de Mario Halley con Paraguay Music

“Paraguay, tu papá” de Próceres de mayo

“Albirroja te amo de verdad” de Talento de Barrio

“Soy Albirrojo” de Los Verduleros

“Albirockja” de Rolando Chaparro

La K y B - Ñande selección pe guarã ft. BilsMc

Hoy, en la previa del duelo contra Ecuador, estas canciones resuenan más fuerte que nunca. Ya sea en los parlantes de las casas, en los bares o en el Defensores del Chaco, la música vuelve a ser la voz de miles de hinchas que, con ritmo y pasión, acompañan el sueño albirrojo de volver a un Mundial.

