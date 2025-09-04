Playlist albirrojo: canciones que más suenan en la previa de la Selección

La música siempre acompañó la historia de la Selección Paraguaya. En cada eliminatoria, las canciones cumplen un papel protagónico: levantan el ánimo de los hinchas, generan identidad y se vuelven parte del ritual previo a los partidos. Muchas de ellas, incluso, se transmiten de generación en generación.

Aquí te dejamos una playlist para que acompañes hoy tu entusiasmo albirrojo:

”Soy Albirrojo" de Mario Halley con Paraguay Music

“Paraguay, tu papá” de Próceres de mayo

“Albirroja te amo de verdad” de Talento de Barrio

“Soy Albirrojo” de Los Verduleros

“Albirockja” de Rolando Chaparro

La K y B - Ñande selección pe guarã ft. BilsMc

Hoy, en la previa del duelo contra Ecuador, estas canciones resuenan más fuerte que nunca. Ya sea en los parlantes de las casas, en los bares o en el Defensores del Chaco, la música vuelve a ser la voz de miles de hinchas que, con ritmo y pasión, acompañan el sueño albirrojo de volver a un Mundial.