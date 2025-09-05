CRANEAmúsica 2025: tres días de formación, networking y música en Asunción

El viernes 5 de septiembre las actividades comenzarán a las 9:00 con las acreditaciones en el Espacio Cultural Staudt (Iturbe 333 esq. Mcal. Estigarribia). Desde las 10:00, el Archivo Nacional será sede de la primera charla: “Festivales con voz propia”, una conversación sobre cómo surgen, crecen y se sostienen proyectos con impacto local y proyección internacional, con la participación de Lara Barreto (Festival Jazz Sudaca), Silvana Liva (Festival Esto También Está Sonando, Argentina) y Paty Latorre (Festiferó).

A las 10:50 seguirá “Tus derechos en el escenario y fuera de él”, con Manuel Arredondo (EJE México) y Martha Elena Caviglia (SUDEI Uruguay), bajo la moderación de Gerardo González (AIE Paraguay). La programación continuará en el Espacio Cultural Staudt, donde a las 14:30 se hablará de “La calle como espacio recreativo y cultural – Calle Cultura”, con María Glauser y Simone Herdrich.

De nuevo en el Archivo Nacional, a las 15:20 se desarrollará “Armar la escena, mover la ciudad. Nuevos movimientos y estrategias para que la música circule”, con Fer (Feria Vinilo Cooltural), Iván Giménez (Ciclo Creciente), Nat Mendoza (Estación Crear) y Jeremías Vera (Baile Libre), moderados por Lucas We (Fiesta Bolivia). Luego, a las 16:05, tendrá lugar “Espacios con identidad: una cultura que transforma”, con Karla Danitza (Feira Preta), Mali Oliveira (Ekoape Feria Fest) y Araceli Medina (Asociación Kuña Afro), moderadas por Nat Mendoza.

A las 17:00, nuevamente en el Staudt, se presentará “GRL PWR: lo que aprendimos haciendo”, a cargo de Melisa Franco (Festival GRL PWR) con la moderación de Paula Rodríguez (Festival Sorora). La jornada vivirá su inauguración oficial a las 17:50 con las palabras de los organizadores.

El sábado 6 las charlas se trasladarán al Centro Cultural El Puerto. A las 10:00 se desarrollará “Quién, cómo y por qué: el arte de programar”, con Ema (Club Paraguay), Melisa (Festival GRL PWR), Sabrina Silva (Uruguay) y Alejandro Loustalet (Argentina), moderados por Germán Lesme (Backstage Shows). A las 10:50 seguirá “Raíces digitales”, con Sixto Corbalán, Panchi Duarte y Jazmín del Paraguay, moderados por Gonzalo Resquín.

La tarde continuará a las 14:10 con la presentación “YouTube: el renacimiento del video musical”, a cargo de Agustín Guevara (Random Sounds y 4K). A las 15:05 llegará “Mapa regional de la gestión colectiva”, con Martha Elena Caviglia y Marhiel Barbosa (SUDEI, Uruguay), Manuel Arredondo (EJE México), moderados por Gerardo González (AIE Paraguay). A las 15:50 se hablará de “Periodismo musical y storytelling para artistas”, con Humphrey Inzillo (Rolling Stone) y Mavi Martínez, bajo la moderación de Marze Pérez.

El domingo 7, también en el Centro Cultural El Puerto, las actividades comenzarán a las 10:00 con “Sin ingeniero de sonido no hay hit: repensando los derechos conexos en la música actual”, por Jesús González. A las 10:45 seguirá “Escenas, mercados y fronteras”, con Matías Mancisidor (VAM, Chile), Javier Devia (FIURA, Colombia) y Analía Monti (Uruguay), moderados por Lucas Toriño.

Por la tarde, a las 15:40, se presentará “No quiero ser creador de contenido”, a cargo de Melómana, y a las 16:15 se desarrollará “Tu catálogo, tu poder: derechos, tecnología y gestión”, con Guilherme Sampaio (Smart Rights), Jesús Armando González (Autoris) y Mark Meyer (Random Sounds), moderados por Carlos Pavón.

Showcases

En paralelo a las charlas, se llevarán a cabo showcases de artistas seleccionados. El viernes 5, El Granel (Juan de Salazar c/ Artigas) recibirá al mediodía a Dani Molas y Lucero Sarambí, mientras que por la noche, en Jazz Cube (Dr. Morra esq. Guido Spano), se presentarán Los Carapegueños, Enrique Abadie, Trío Blue, Chino Corvalán Trío y desde Uruguay, Sebastián Prada.

El sábado 6, al mediodía, Táva Comedor (México c/ 25 de Mayo) será escenario de Juan Vera Esquivel y Jazmín del Paraguay. Por la noche, Club Condesa (Chile 731 entre Haedo y Humaitá) acogerá las actuaciones de YungCxrd, Sari Carri, Los Ladrillos, 411y, Guerrilla Soul y Kóa Ha’e.

El domingo 7, Patio Colonial (Tte. Irrazábal e/ Eligio Ayala y Mcal. Estigarribia) presentará al mediodía a Nat Mendoza y Jeheka Trío, y el cierre será en Voudevil (Mcal. Estigarribia c/ EE.UU.) a partir de las 21:00, con Mr. Hyde, Los Ollies, The Navegantes, Violent Blue, Steinkrug y la banda uruguaya Filo.

Entradas

Para asistir a todas las actividades, el precio de la entrada por los tres días es de G. 250.000. También se pueden comprar por día, a G. 90.000, a través de Tuti.

Este mercado musical es posible gracias a un convenio entre AMI Paraguay y AIE Paraguay, dos organizaciones comprometidas con el desarrollo del ecosistema musical desde una perspectiva colectiva y con proyección regional. Con este espíritu, CRANEAmúsica busca ampliar las oportunidades de circulación artística, fomentar la diversidad cultural e impulsar vínculos entre los distintos agentes del sector musical y creativo.