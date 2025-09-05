CRANEAmúsica abrió su octava edición con un llamado a la colaboración y al fortalecimiento de la música de la región

La octava edición de CRANEAmúsica quedó inaugurada este viernes 5 en el Espacio Cultural Staudt, donde junto con el Archivo Nacional y El Granel, fueron los lugares que acogieron las primeras charlas del encuentro. Autoridades y referentes del sector coincidieron en destacar la importancia de la colaboración y el fortalecimiento de la industria musical paraguaya y la región.
En representación de la Secretaría Nacional de Cultura, Estela Franceschelli subrayó que el mercado es “una oportunidad de escuchar, ver y aprender de los músicos, artistas y hacedores que construyen la música en Paraguay”, y dio la bienvenida a las delegaciones de Brasil, Argentina y Uruguay. También recordó que está en marcha la convocatoria de Ibermúsicas y anunció que el próximo Plan Nacional de Cultura incluirá a la música como uno de sus ejes.
El gestor cultural Lucas Toriño, impulsor del evento, señaló que CRANEAmúsica existe gracias al compromiso colectivo: “Estos espacios buscan relacionarse, exportar, hacer negocio y profesionalizar al sector”. Recordó además la trayectoria de AMI Paraguay, gremio que en apenas tres años logró unir a 16 empresas de la industria musical, y celebró la alianza con AIE Paraguay, con la que se firmó un convenio por cuatro años para la organización del evento. “Son tiempos de colaboración, y la idea es que esa esencia se siga expandiendo”, expresó.
Finalmente, Óscar Pérez, presidente de AIE Paraguay, destacó que CRANEAmúsica es “un punto de encuentro para compartir conocimientos, defender derechos y generar acciones conjuntas que fortalezcan al sector musical paraguayo”. Subrayó que la iniciativa se basa en tres ejes: formación, formalización y circulación de la música.
Tras la apertura, las actividades continúan este sábado 6 y domingo 7 en el Centro Cultural El Puerto, Táva Comedor, Club Condesa, Patio Colonial y Voudevil. La programación incluye charlas sobre programación artística, periodismo musical, gestión de derechos y nuevas formas de creación digital, además de showcases con artistas de Paraguay y la región.