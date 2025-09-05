CRANEAmúsica abrió su octava edición con un llamado a la colaboración y al fortalecimiento de la música de la región

Este viernes 5 de septiembre se inauguró oficialmente la octava edición de CRANEAmúsica en el Espacio Cultural Staudt, con la presencia de autoridades, gestores culturales y representantes de organizaciones musicales. El evento continuará el sábado 6 y domingo 7 en distintos espacios de Asunción, con charlas y showcases de artistas locales e internacionales.