MTV Video Music Awards 2025: todos los ganadores

Lady Gaga y Ariana Grande fueron las grandes triunfadoras en la edición de los MTV Video Music Awards 2025. La ceremonia, que se celebró en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, y fue presentada por LL Cool J, reconoció a lo mejor de la música en un año lleno de éxitos.

Lady Gaga

Artista del año

Mejor colaboración (con Bruno Mars)

Mejor dirección

Mejor dirección de arte

Ariana Grande

Video del año

Mejor artista pop

Mejor video de larga duración

Tate McRae

Mejor edición

Canción del verano

Doechii

Mejor video hip-hop

Mejor coreografía

Sabrina Carpenter

Mejor álbum

Mejores efectos visuales

ROSÉ

Canción del año (con Bruno Mars)

Bruno Mars

Canción del año (con ROSÉ)

Mejor colaboración (con Lady Gaga)

Alex Warren

Mejor nuevo artista

Mariah Carey

Mejor video R&B

Shakira

Mejor video latino

Tyla

Mejor video Afrobeat

LISA

Mejor video K-pop (con Doja Cat & RAYE)

Megan Moroney

Mejor video country

Charli xcx

Video para el bien (con Billie Eilish)

Kendrick Lamar

Mejor fotografía

BLACKPINK

Mejor grupo

KATSEYE

Actuación del año de MTV Push

sombr

Mejor video alternativo

Además, la noche contó con reconocimientos especiales. El premio “Video Vanguard Award” fue para Mariah Carey, mientras que Ricky Martin hizo historia al convertirse en el primer artista en recibir el “Latin Icon Award” por su trayectoria y su influencia en la música latina. En la alfombra roja, desfilaron estrellas como J Balvin, Doja Cat, Sabrina Carpenter y Mariah Carey. Por su parte, hubo un homenaje póstumo a Ozzy Osbourne.