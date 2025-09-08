MTV Video Music Awards 2025: todos los ganadores

Lady Gaga y Ariana Grande fueron las grandes triunfadoras en la edición de los MTV Video Music Awards 2025. La ceremonia, que se celebró en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, y fue presentada por LL Cool J, reconoció a lo mejor de la música en un año lleno de éxitos.
Lady Gaga
- Artista del año
- Mejor colaboración (con Bruno Mars)
- Mejor dirección
- Mejor dirección de arte
Ariana Grande
- Video del año
- Mejor artista pop
- Mejor video de larga duración
Tate McRae
- Mejor edición
- Canción del verano
Doechii
- Mejor video hip-hop
- Mejor coreografía
Sabrina Carpenter
- Mejor álbum
- Mejores efectos visuales
ROSÉ
- Canción del año (con Bruno Mars)
Bruno Mars
- Canción del año (con ROSÉ)
- Mejor colaboración (con Lady Gaga)
Alex Warren
- Mejor nuevo artista
Mariah Carey
- Mejor video R&B
Shakira
- Mejor video latino
Tyla
- Mejor video Afrobeat
LISA
- Mejor video K-pop (con Doja Cat & RAYE)
Megan Moroney
- Mejor video country
Charli xcx
- Video para el bien (con Billie Eilish)
Kendrick Lamar
- Mejor fotografía
BLACKPINK
- Mejor grupo
KATSEYE
- Actuación del año de MTV Push
sombr
- Mejor video alternativo
Además, la noche contó con reconocimientos especiales. El premio “Video Vanguard Award” fue para Mariah Carey, mientras que Ricky Martin hizo historia al convertirse en el primer artista en recibir el “Latin Icon Award” por su trayectoria y su influencia en la música latina. En la alfombra roja, desfilaron estrellas como J Balvin, Doja Cat, Sabrina Carpenter y Mariah Carey. Por su parte, hubo un homenaje póstumo a Ozzy Osbourne.