Música

MTV Video Music Awards 2025: todos los ganadores

La edición 2025 de los MTV Video Music Awards (VMA) se celebró el 7 de septiembre en el UBS Arena, ubicado en Elmont, Nueva York. El evento, bajo la conducción de LL Cool J, reunió a lo más destacado de la industria musical internacional y reconoció a los principales artistas, canciones y videoclips del último año.

Por Carolina Sales
08 de septiembre de 2025 - 08:49
La cantautora estadounidense Ariana Grande (der.) y el director de videos musicales estadounidense Christian Breslauer reciben el premio al Video del Año por "Brighter Days Ahead" en el escenario durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.
La cantautora estadounidense Ariana Grande (der.) y el director de videos musicales estadounidense Christian Breslauer reciben el premio al Video del Año por "Brighter Days Ahead" en el escenario durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.030707+0000 ANGELA WEISS

Lady Gaga y Ariana Grande fueron las grandes triunfadoras en la edición de los MTV Video Music Awards 2025. La ceremonia, que se celebró en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, y fue presentada por LL Cool J, reconoció a lo mejor de la música en un año lleno de éxitos.

Lea más: Karol G, John Legend y Bocelli, en un inédito ‘macroconcierto’ en el Vaticano

Lady Gaga

  • Artista del año
  • Mejor colaboración (con Bruno Mars)
  • Mejor dirección
  • Mejor dirección de arte
La cantautora estadounidense Lady Gaga recibe el premio a la Artista del Año en el escenario durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.
La cantautora estadounidense Lady Gaga recibe el premio a la Artista del Año en el escenario durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

Ariana Grande

  • Video del año
  • Mejor artista pop
  • Mejor video de larga duración
Ariana Grande recibe el Premio a la Mejor Canción Pop por "Brighter Days Ahead" en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena el 7 de septiembre de 2025 en Elmont, Nueva York.
Ariana Grande recibe el Premio a la Mejor Canción Pop por "Brighter Days Ahead" en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena el 7 de septiembre de 2025 en Elmont, Nueva York.

Tate McRae

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • Mejor edición
  • Canción del verano

Doechii

  • Mejor video hip-hop
  • Mejor coreografía

Sabrina Carpenter

  • Mejor álbum
  • Mejores efectos visuales
Sabrina Carpenter recibe el premio al Mejor Álbum por "Short n Sweet" durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena el 7 de septiembre de 2025 en Elmont, Nueva York.
Sabrina Carpenter recibe el premio al Mejor Álbum por "Short n Sweet" durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena el 7 de septiembre de 2025 en Elmont, Nueva York.

ROSÉ

  • Canción del año (con Bruno Mars)

Bruno Mars

  • Canción del año (con ROSÉ)
  • Mejor colaboración (con Lady Gaga)

Alex Warren

  • Mejor nuevo artista

Mariah Carey

  • Mejor video R&B

Shakira

  • Mejor video latino

Tyla

  • Mejor video Afrobeat

LISA

  • Mejor video K-pop (con Doja Cat & RAYE)

Megan Moroney

  • Mejor video country

Charli xcx

  • Video para el bien (con Billie Eilish)

Kendrick Lamar

  • Mejor fotografía

BLACKPINK

  • Mejor grupo

KATSEYE

  • Actuación del año de MTV Push

sombr

  • Mejor video alternativo
El rapero y cantautor estadounidense Sombr posa con el premio a la Mejor Canción Alternativa por "Back to Friends" en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.
El rapero y cantautor estadounidense Sombr posa con el premio a la Mejor Canción Alternativa por "Back to Friends" en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

Además, la noche contó con reconocimientos especiales. El premio “Video Vanguard Award” fue para Mariah Carey, mientras que Ricky Martin hizo historia al convertirse en el primer artista en recibir el “Latin Icon Award” por su trayectoria y su influencia en la música latina. En la alfombra roja, desfilaron estrellas como J Balvin, Doja Cat, Sabrina Carpenter y Mariah Carey. Por su parte, hubo un homenaje póstumo a Ozzy Osbourne.

Enlace copiado