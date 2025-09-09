La Orquesta de Cámara Municipal celebrará a la juventud con un concierto especial en el Teatro Municipal

La propuesta llega como parte del 5º Concierto de Temporada de la OCMA y se enmarca en la celebración de la primavera y la juventud, con un enfoque especial en la promoción de nuevos talentos de la escena musical paraguaya. La orquesta abrirá sus atriles a jóvenes directores y solistas que tendrán la oportunidad de demostrar su virtuosismo en el escenario del Teatro Municipal.

Entre los directores invitados estarán Diego Argüello, Alejandro Ruiz y Juan Gerardo Ayala, mientras que el grupo de solistas lo conforman Elías Camiños Antúnez (piano), Santiago Alvarenga (violoncello), Carlos Balbuena Jr. (contrabajo), María Cristina Perina Ibañez (violoncello), Francisco Ezequiel Vera (violoncello), Iñigo Herrera (flauta) y Renzo Soverina (corno).

El programa incluye una amplia variedad de obras que abarcan desde el clasicismo hasta la música contemporánea. Se estrenará la obra “Genocidio. Melodía para orquesta de cuerdas” del compositor paraguayo Marcos Lucena, y se interpretarán piezas emblemáticas como el Concierto para piano y orquesta Nº 22 de Mozart, el Concierto Nº 1 para violoncello y orquesta de Kabalevsky, el Gran Allegro de Concierto para contrabajo de Bottesini, el Concierto en sol mayor para flauta y orquesta de Quantz, el Concierto para dos violoncellos y orquesta de Vivaldi y el Concierto para corno Nº 3 de Mozart.

El concierto es organizado por la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, con el apoyo de la Sociedad Filarmónica de Asunción, el Teatro Municipal, la Fundación Itaú y Petrobras.

Con esta iniciativa, la OCMA reafirma su compromiso de ofrecer un espacio a los jóvenes músicos que se destacan en sus instituciones formativas y que buscan dar sus primeros pasos como solistas junto a una orquesta profesional.