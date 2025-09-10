Violent Blue regresa a escena con el álbum “Proyecto Humano”

La presentación oficial tendrá lugar este jueves 11 de septiembre a las 22:00 en Rock 66 (Cruz del Chaco esquina Souza), bajo la producción de Creta Group. Será una noche especial en la que el público podrá redescubrir a una banda que combina trayectoria, frescura y un mensaje profundamente ligado a la experiencia humana.

Lea más: El ICPA-GZ invita a un club de lectura sobre Thomas Mann

Integrada por Marcela Lezcano (voz), Julio Ayala (guitarra), Sebastián “Cacho” (bajo) y Luis Chaparro (batería), Violent Blue ofrecerá un repertorio que fusiona el espíritu rebelde del rock alternativo noventero con nuevas influencias sonoras. El resultado es un sonido potente, cargado de emoción, que conecta con las sensibilidades de hoy.

En “Proyecto Humano”, la banda alterna canciones en inglés y en español para explorar el tema central de la evolución y la condición humana. El disco incluye títulos como La Furia del Volcán, Llega el Sol, Beautiful, Corazones de Papel y Is Not Mine, este último elegido como corte de difusión. Se trata de una obra sólida y diversa que busca dialogar tanto con el público fiel como con nuevas generaciones de oyentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El álbum fue grabado entre 2023 y 2024 en estudios de Asunción y Lambaré, con producción y mezcla a cargo de Mike Cardozo, y la colaboración de destacados músicos invitados. Su cuidada elaboración refleja la madurez artística de Violent Blue y abre una nueva etapa para la banda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este lanzamiento, Violent Blue invita a los amantes del rock a compartir una velada histórica, donde la fuerza de la música en vivo y la energía del grupo volverán a encender la pasión de los escenarios paraguayos.