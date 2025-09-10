El ICPA-GZ invita a un club de lectura sobre Thomas Mann

Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1929, Thomas Mann es uno de los escritores alemanes más destacados. Su novela más famosa es “La Montaña Mágica”, y varias de sus obras, como “Muerte en Venecia”, se han adaptado al cine. El club de lectura es de acceso libre y gratuito y se llevará a cabo en la biblioteca del Instituto, ubicado en la calle Juan de Salazar 310 esquina Artigas.

De esta manera, el club inicia el miércoles 10 de septiembre a las 18:00. Los encuentros se realizarán dos miércoles al mes hasta el 26 de noviembre. Las jornadas serán moderadas por el escritor Sebastián Ocampos y el proyecto es coordinado por el gestor cultural Goli Olmedo.

Sebastián Ocampos es un reconocido escritor, editor, maestro y gestor cultural. Es autor de libros como «Poliedro», que recibió el 2.° Premio Internacional Fundación El Libro 2023, y «Espontaneidad», mención de honor del Premio Academia Paraguaya de la Lengua 2015, traducido al inglés y reeditado en 2021.

También ha sido antólogo de obras como «Paraguay cuenta» y «Poemas europeos», además de coordinador del Foro del Libro de Asunción y director fundador de Proyecto Y. Ha participado como jurado en concursos literarios desde 2012 y en 2017 fue seleccionado como uno de los veintitrés jóvenes escritores americanos para ProyectoArraigo.com.

Por su parte, Goli Olmedo Marc es un gestor cultural con 20 años de experiencia en la realización y coordinación de actividades artísticas. Es un profesional experto en la intermediación entre artistas, instituciones y público, y se ha destacado en la creación y puesta en marcha de proyectos culturales.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al número +595 982 482741.