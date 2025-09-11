Clubz vuelve a Paraguay con su gira “Radio Kono Tour”

Tras recorrer escenarios en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, los músicos Coco Santos y Orlando Fernández llegan a Asunción con un espectáculo renovado que reúne sus composiciones más emblemáticas junto con las canciones de su más reciente y ambicioso trabajo discográfico, Radio Kono.

Originarios de Monterrey, México, Clubz nació en 2013 y desde entonces ha consolidado un estilo propio dentro de la escena pop alternativa en América Latina. Su propuesta fusiona géneros como el funk, la electrónica, el R&B y el French Touch, dando como resultado un sonido que combina nostalgia y frescura a partes iguales.

Con discos como Texturas y Épocas, el dúo definió un nuevo rumbo para el post-pop regional, mientras que canciones como Celebrando, Popscuro, Palmeras y África se convirtieron en himnos generacionales.

Su más reciente producción, Radio Kono, es descrita como una declaración estética y sonora que lleva más allá los límites del pop latino. Con temas destacados como Cortes Modernos, Spléndido y Radio Kono, el álbum despliega un universo retrofuturista que mezcla ritmo, melodía y atmósfera con identidad propia.

Radio Kono Tour: una experiencia en vivo

El “Radio Kono Tour” es presentado como una propuesta inmersiva donde la nostalgia dialoga con la innovación. La gira destaca por una puesta visual de gran fuerza y un repertorio que equilibra lo mejor de la trayectoria de Clubz con la frescura de su nuevo álbum.

El público paraguayo tendrá la oportunidad de vivir un espectáculo único, pensado para ser tanto una experiencia sonora como sensorial.

Entradas a G. 175.000 disponibles a través de Tuti.