Green Day en Asunción: horarios confirmados para el show en el Jockey Club

La espera está llegando a su fin: este lunes 15 de septiembre, Green Day se presentará por primera vez en Paraguay, cerrando su gira sudamericana en el Jockey Club. El evento contará con la participación de la banda británica Bad Nerves y los paraguayos Garage 21.

12 de septiembre de 2025 - 14:47
Este viernes se dieron a conocer los horarios oficiales. Las puertas se abrirán a las 16:00. El punk local tomará la posta a las 18:45 con Garage 21, seguido de Bad Nerves a las 20:00. El plato fuerte llegará a las 21:30 cuando Green Day suba al escenario con un repertorio que combina himnos generacionales como Basket Case y American Idiot con canciones de su más reciente álbum, Saviors.

El grupo estadounidense, integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, suma más de 75 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Su álbum Dookie (1994) marcó un antes y un después en la historia del punk rock, consolidando a Green Day como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.

Las entradas continúan disponibles en los puntos de venta de Ticketea y en su web oficial (www.ticketea.com.py), desde Gs. 350.000. El concierto es apto para todo público, con beneficios especiales para menores de edad y boletería habilitada el mismo día del show desde las 10:00.

Todo apunta a que será una noche histórica para los fans paraguayos, con un show cargado de energía, luces y la esencia punk que caracteriza a Green Day.

