Green Day en Asunción: horarios confirmados para el show en el Jockey Club

Este viernes se dieron a conocer los horarios oficiales. Las puertas se abrirán a las 16:00. El punk local tomará la posta a las 18:45 con Garage 21, seguido de Bad Nerves a las 20:00. El plato fuerte llegará a las 21:30 cuando Green Day suba al escenario con un repertorio que combina himnos generacionales como Basket Case y American Idiot con canciones de su más reciente álbum, Saviors.

El grupo estadounidense, integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, suma más de 75 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Su álbum Dookie (1994) marcó un antes y un después en la historia del punk rock, consolidando a Green Day como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.

Las entradas continúan disponibles en los puntos de venta de Ticketea y en su web oficial (www.ticketea.com.py), desde Gs. 350.000. El concierto es apto para todo público, con beneficios especiales para menores de edad y boletería habilitada el mismo día del show desde las 10:00.

Todo apunta a que será una noche histórica para los fans paraguayos, con un show cargado de energía, luces y la esencia punk que caracteriza a Green Day.