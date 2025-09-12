¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 8 y el domingo 14 de septiembre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Esta semana, especialmente cargada, trae el regreso de una de las series estadounidenses más galardonadas de los últimos años, producciones latinoamericanas nuevas o que regresan, un documental sobre un polémico ícono del cine y la televisión, entre muchas otras novedades.

Series

Only Murders in the Building, temporada 5 (Disney+)

Nuevos episodios de esta galardonada serie de comedia y misterios estadounidense que sigue a un trío de “podcasters” que investigan crímenes desde su apartamento. Protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short. La nueva temporada cuenta también con participaciones de Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Logan Lerman y Christoph Waltz, entre otros.

Las maldiciones (Netflix)

Un thriller argentino de suspenso que trascurre en el norte de Argentina y gira en torno al secuestro de la hija del gobernador de una provincia que debe votar una ley para la explotación de litio, un rapto que acaba desvelando una intriga de larga data. Con Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani y Alejandra Flechner.

La novia (Amazon Prime Video)

Una serie de suspenso sobre una mujer cuya vida comienza a derrumbarse luego de que su hijo le presenta a su nueva novia, quien parece tener intenciones siniestras. Protagonizan Robin Wright y Olivia Cooke.

Las muertas (Netflix)

Un drama mexicano basado en hechos de la vida real, que sigue a dos hermanas que construyen un imperio de burdeles en la década de 1960, mientras viven vidas secretas como asesinas seriales. Con Paulina Gaitán y Arcelia Ramírez.

La venganza de Analía, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie colombiana sobre una mujer que emprende una trama de venganza contra un destacado político, candidato a presidente, que asesinó a su madre y resulta tener un inesperado vínculo con ella misma. Protagonizada por Carolina Gómez.

Los mufas: Suerte para la desgracia (Disney+)

Una serie argentina de comedia en la que un periodista y un investigador de fenómenos paranormales unen fuerzas para indagar sobre una supuesta maldición que causa mala suerte en las personas a las que afecta. Con Daniel Hendler, Diego Cremonesi y Pilar Gamboa.

Tú y todo lo demás (Netflix)

Una miniserie surcoreana que sigue el reencuentro como adultas de dos amigas de la infancia, ambas dedicadas al cine y la televisión, años después de que un incidente pusiera fin a su amistad. Protagonizan Kim Go-eun y Park Ji-hyun.

Cada minuto cuenta, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie mexicana que sigue a un grupo de sobrevivientes intentando salvar vidas luego del devastador terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985. Con Osvaldo Benavides y Maya Zapata.

Polaris: La conspiración (Disney+)

Una nueva serie surcoreana de acción y romance en el que una exembajadora ante la ONU y un agente especial de dudosa nacionalidad intentan desvelar un complot que podría desestabilizar la penínisula de Corea. Protagonizada por Jun Ji-hyun y Gang Dong-won.

Beauty in Black, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie dramática producida por el realizador Tyler Perry sobre una estríper que se involucra con una adinerada familia propietaria de un imperio de cosméticos y vinculada al tráfico de personas. Protagoniza Taylor Polidore.

Rey Lobo, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie animada británica sobre un joven que, al alcanzar la mayoría de edad, descubre que proviene de un largo linaje de hombres lobo.

Los hechiceros más allá de Waverly Place, temporada 2 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie secuela de la producción de Disney Channel Los hechiceros de Waverly Place, en la que Justin, ahora padre de familia, acepta entrenar a una joven hechicera en entrenamiento. Con Janice LeAnn Brown y David Henrie.

Diario de una chica experta en desastres del amor (Netflix)

Una serie sueca que sigue a una joven mujer que intenta sobrevivir en el mundo moderno de las citas en la ciudad de Malmö. Protagonizada por Carla Sehn.

Películas

Nombre artístico: Charlie Sheen (Netflix)

Un largometraje documental en dos partes que ofrece una mirada íntima a la turbulenta vida y carrera del actor Charlie Sheen, con entrevistas al propio Sheen, sus familiares, amigos y colegas.

El otro París (Netflix)

Una película romántica sobre una joven mujer que viaja por error a París, Texas, pensando que iba a participar de un “reality show” en Francia, pero acaba conociendo a un atractivo soltero por quien queda flechada. Protagonizada por Miranda Cosgrove y Pierson Fodé bajo la dirección de Janeen Damian.

Academia de villanos (Netflix)

Una película filipinas sobre una empleada de un restaurante que es transportada por arte de magia a una academia donde los mayores villanos del mundo se forman. Con Eugene Domingo, dirigida por Chris Martinez.