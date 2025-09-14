Fito Espínola y una curiosa fusión con “Reservista purahéi”

El cantante y compositor paraguayo Fito Espínola se encontraba grabando una nueva versión de la guarania “Reservista purahéi”, cuando decidió sumar un loop o bucle musical a esta célebre obra de Agustín Barboza y Félix Fernández.

El artista comentó que buscando en YouTube, encontró que la plataforma de vídeos categorizaba su canción como hip-hop.

“Increíble es. Yo no esperaba que fuera así por la base. Pero esa mezcla de los dos mundos creó como un nuevo estilo”, señaló el artista, que desde el año 1996 reside en Estados Unidos.

La canción fue destacada por la revista Insomniac Magazine, dedicada a la cultura del hip-hop.

Espínola señaló que su deseo es poder llevar la música en guaraní “a un nivel global y, esta manera de esta fusión puede llegar a tener esa repercusión”.

Recordó que también hizo otra fusión con la música dance (EDM) y destacó ejemplos como el caso de la canción africana “Jerusalema”, que hace unos años se convirtió en un hit global.

El artista, que estará por Paraguay hasta el mes de octubre, anunció que en los próximas semanas estrenará el videoclip de esta versión de “Reservista Purahéi”, para la cual está trabajando con Christian “Gurú” Núñez.

Afirmó que este videoclip fusionará imágenes realizadas con Inteligencia Artificial (IA) y grabaciones reales.

“Tengo la bendición de que siempre, en toda mi vida fuera del país, pude dedicarme a la música y eso es lo que siempre he hecho. Siempre llevo el ADN de tratar de mostrar nuestra música, nuestra cultura”, expresó.

El artista también recordó un momento muy emotivo que vivió en un bar cuando explicó de qué se trataba “Reservista Purahéi” y un excombatiente en Irak se acercó a él, lo abrazó y le dijo que se sintió plenamente identificado.

Espínola también ve con mucha esperanza la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, ya que podría significar oportunidades de trabajo para los músicos paraguayos que residen en dicho país.