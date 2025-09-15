La OSCA y el Ballet Clásico presentarán un espectáculo gratuito en la Plaza Italia

La Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), bajo la dirección del maestro Luis Szarán, dará inicio a su temporada de conciertos al aire libre con la obra El Gran Vals. El evento contará con la participación especial de la soprano Yennifer Gutiérrez y se realizará este martes 16 de septiembre, a las 20:00, en la Plaza Italia (Ygatimí y 14 de Mayo). La entrada será libre y gratuita.

El repertorio incluirá oberturas, marchas y valses de grandes compositores como Johann Strauss, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, Emil Waldteufel, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Leroy Anderson, Dimitri Shostakovich y Henry Mancini.

El momento central de la velada estará a cargo de los bailarines del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM), dirigidos artísticamente por Miguel Bonnin, quienes interpretarán el célebre Vals Nº 2 de Shostakovich. Como cierre, se invitará al público asistente a sumarse al baile, acompañados por la orquesta y los bailarines.

El elenco de bailarines del Ballet Clásico Municipal está integrado por Sofía Schittner, Camila Franco, Fátima Miranda, Diana Arce, María Fernanda Perelló, Alex Gómez, Lucas Zárate, José Godoy, Hernán Correa y Rodrigo Delgado, bajo la preparación del maestro ensayador Ángel Ovelar.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Asunción abre una serie de presentaciones culturales en plazas y parques de la ciudad, consolidando el acceso libre al arte y fomentando la participación ciudadana en la vida cultural.