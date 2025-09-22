Guarania y literatura se unen en homenaje a Herminio Giménez

El encuentro tendrá lugar este lunes 22 de septiembre a las 19:00 en la Casa de la Integración (Avda. Mariscal López casi República Dominicana).
Lea más: “Aura Lumina”, una experiencia de luces y colores en el Parque Seminario
El evento está dedicado a Herminio Giménez, referente de la guarania cuya producción artística logró reconocimiento más allá de las fronteras paraguayas y ha mantenido vigencia a lo largo de generaciones.
Su música se considera parte esencial del acervo cultural del país y del patrimonio sonoro latinoamericano.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La mesa estará integrada por Glenda Campos, heredera del maestro, y Karina Hugo, escritora y editora, quienes conversarán sobre la trascendencia de su legado.
La propuesta busca vincular la música con la literatura, promoviendo un espacio de reflexión en torno a la herencia cultural y la memoria colectiva que representa la guarania.
El conversatorio forma parte de las actividades organizadas por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, institución que impulsa iniciativas culturales en la región. La participación es gratuita, con inscripción previa a través del formulario disponible en línea: https://forms.gle/XQysRmpouGqN83ms5.
Con esta actividad, se refuerza el programa conmemorativo del centenario de la guarania, género musical creado por José Asunción Flores en 1925 y considerado emblema de la identidad paraguaya.