Así suena la “Guarania country” que Pedro Martínez presentará el Teatro Municipal

Tras haber presentado en 2022 el álbum “Sin límites”, el cantante paraguayo Pedro Martínez vuelve a apostar por la música country, pero esta vez fusionada con la guarania. “Guarania country” se denomina este nuevo trabajo discográfico que será presentado este viernes 26, con un concierto a las 20:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Presidente Franco y Chile).

Lea más: El Biofestival propone celebrar y proteger la vida silvestre y el ecoturismo en el Pantanal paraguayo

“Más que un concierto va a ser una linda aventura que nos propusimos hacer con el maestro Sergio Cuquejo y con mucha gente que normalmente no se ve y que tenemos detrás para poder cristalizar un evento de esta naturaleza”, señaló el artista.

Martínez detalló que lo que están haciendo es “vestir a la guarania” con el ropaje de la música country. “¿Por qué no, por los cien años de la guarania, por qué no hacer, por qué no vestir también de este estilo para que siga vigente?“, expresó.

El concierto contará con la participación de la Orquesta Spirit & Sound, bajo la dirección del maestro Sergio Cuquejo, además de Pekos Sandoval en la guitarra, y César Da Costa, quien ejecutará la steel guitar, un instrumento característico de la música country.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Lo que quisimos es aportar un poco más a lo tanto que ya tiene la guarania”, añadió Martínez, quien en este concierto tendrá además a varios invitados como Susana Zaldívar, Ramonita Vera, Marcelo Gabriel y Joel Sandino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También estará Fabián Herrera, su compañero en el reconocido dúo Pedro y Fabián; así como el grupo América 4, del cual también es integrante. Además estarán Emilio Garcete y Emigdio Ojeda.

Martínez comentó que en este material presenta algunas guaranias clásicas como “Mis noches sin ti” y “Regalo de amor”, sumadas a nuevas composiciones. En el concierto interpretarán alrededor de 25 canciones, incluyendo temas de su anterior álbum, así como “Sin límites Vol. 2″ cuyo lanzamiento está previsto para marzo del próximo año.

El artista anticipó que “Guarania country” tendrá una versión en CD, pero también estará disponible en las plataformas digitales. “Vamos a repartir llaveros con QR que te llevan directamente al álbum digital, con las trece canciones que están ahí, así como sus videoclips”, agregó.

Las entradas para el concierto están a la venta a través de Tuti. Ya solo están disponibles para Generales a G. 55.000. Los accesos para el sector Palco ya están agotados.