Azulterra lanza su propuesta musical en el Teatro de las Américas del CCPA

La agrupación invita al público a sumarse a una velada en la que la identidad sonora y la innovación artística serán protagonistas. Con un repertorio que reúne composiciones propias y arreglos que exploran nuevos matices, Azulterra busca aportar frescura a la escena local, manteniendo al mismo tiempo un profundo vínculo con las raíces culturales.

El trío está integrado por Joel Pavón (voz y percusión), Mercedes Ramírez (arpa, guitarra y voz) y José Velázquez (producción musical y guitarra). Para este estreno contarán con la participación de músicos invitados, lo que enriquecerá aún más la propuesta en vivo.

Sobre el repertorio, Mercedes Ramírez adelantó que se tratará de una noche de estrenos: “Hacemos música paraguaya y folclore latinoamericano. El repertorio que presentaremos incluye obras propias que serán interpretadas por primera vez en este concierto, como Ay amor, Balada Azul, El amor que no fue, entre otras”.

La agrupación se presenta como un proyecto que fusiona tradición y contemporaneidad, ofreciendo al público una experiencia que conecta la calidez del arpa y la guitarra con arreglos modernos y una fuerte impronta vocal.

Las entradas tienen un costo de G. 30.000 y pueden adquirirse de forma anticipada a través de WhatsApp al +595 985 407326, o el mismo día del evento en la boletería del CCPA.

El concierto de lanzamiento de Azulterra representa una oportunidad para descubrir nuevas composiciones, disfrutar de la riqueza de la música regional y acompañar a un grupo que empieza a trazar su camino dentro del panorama artístico nacional.