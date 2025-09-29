ReciclArte 2025 tuvo un cierre a puro rock en el Anfiteatro “José Asunción Flores”

Dos días cargados de música ofreció el festival ReciclArte 2025, que nuevamente tuvo como escenario al Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino. El público prácticamente llenó todos los sectores, generando a los artistas una vista imponente desde el escenario.

El grupo paraguayo Kita Pena ofreció una fusión festiva de géneros con temas como “Las flores”, “Daltónico”, “Corazón en on”, que contagiaron de energía a las casi 20.000 personas presentes en el sitio.

La banda uruguaya Cuarteto de Nos se presentó por tercera vez en el anfiteatro, pero esta vez confirmó la enorme popularidad que ha ganado en los últimos años. El público coreó y saltó con canciones como “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Lo malo de ser bueno”, “El cinturón gris”, “Yendo a la casa de Damián”.

El cantante Roberto Musso casi no pudo hablar ante la euforia del público, pero dijo que pronto habrá novedades sobre una nueva presentación en nuestro país. La banda también interpretó “Ganaron los malos”, uno de los temas de su nuevo álbum “Puertas”.

El rock barrial llegó desde Argentina con dos exponentes: La Beriso y Las Pastillas del Abuelo. La primera agrupación, encabezada por Rolando Sartorio, ofreció éxitos como “Madrugada”, “Traicionero”, “Cómo olvidarme” que fueron coreados por el público; así como su versión de la canción de Bronco “Corazón duro”.

“Gracias Paraguay por invitarnos y abrazarnos cada vez que venimos”, expresó Sartorio, agregando un “¡Rohayhu!“.

Las Pastillas del Abuelo, con el vocalista Piti Fernández al frente, entregó canciones como “Viejo Karma”, “Rompecabezas de amor”, “Amar y envejecer”, esta última con notables solos de guitarra y saxofón.

Piti agradeció a “los valientes” que se quedaron hasta el final, invitando además al público a practicar la nueva “distancia social ” juntándose para saltar. Luego de esto cerró la presentación de la banda con “Otra vuelta de tuerca”.

El cierre del festival estuvo a cargo de Flou, la agrupación paraguaya que este año celebra sus 25 años de carrera. Con toda la potencia y un impactante despliegue de luces y pirotecnia, la banda ofreció temas como “En mil pedazos”, “Mi centro”, “Si pudieras esperar” y “Sueño en complicidad”.

El vocalista Walter Cabrera anticipó que el próximo 13 de diciembre estarán realizando un show por los 25 años, al tiempo de agradecer a todos los que hicieron posible el festival.

Flou no dejó atrás a “A tu lado”, una canción calificada como el himno del rock nacional, que puso el broche de oro al cierre de esta edición del festival.

Cosquín Rock Paraguay será en San Bernardino

El festival Cosquín Rock Paraguay tendrá una nueva edición en 2026, según se anunció a través de las pantallas durante el festival. El evento será el próximo 7 de febrero y tendrá como escenario, por primera vez, al Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino.