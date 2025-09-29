Música

ReciclArte 2025 tuvo un cierre a puro rock en el Anfiteatro “José Asunción Flores”

La fuerza y la energía del rock marcó el cierre de la segunda y última jornada del festival ReciclArte 2025. Bandas como Kita Pena, Cuarteto de Nos, La Beriso, Las Pastillas del Abuelo y Flou estuvieron en el escenario en el último tramo de esta gran cita musical.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 16:29
Walter Cabrera, vocalista de Flou, durante la presentación de la banda paraguaya en el cierre del festival ReciclArte.
Walter Cabrera, vocalista de Flou, durante la presentación de la banda paraguaya en el cierre del festival ReciclArte.HEBER CARBALLO

Dos días cargados de música ofreció el festival ReciclArte 2025, que nuevamente tuvo como escenario al Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino. El público prácticamente llenó todos los sectores, generando a los artistas una vista imponente desde el escenario.

Lea más: ReciclArte: Salamandra, Ratones Paranoicos y Babasónicos cerraron la primera jornada bajo la lluvia

El grupo paraguayo Kita Pena ofreció una fusión festiva de géneros con temas como “Las flores”, “Daltónico”, “Corazón en on”, que contagiaron de energía a las casi 20.000 personas presentes en el sitio.

Kita Pena durante su presentación en el festival ReciclArte 2025.
Kita Pena durante su presentación en el festival ReciclArte 2025.

La banda uruguaya Cuarteto de Nos se presentó por tercera vez en el anfiteatro, pero esta vez confirmó la enorme popularidad que ha ganado en los últimos años. El público coreó y saltó con canciones como “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Lo malo de ser bueno”, “El cinturón gris”, “Yendo a la casa de Damián”.

Roberto Musso, vocalista del Cuarteto de Nos, en un momento de la encendida presentación que ofrecieron en el festival ReciclArte.
Roberto Musso, vocalista del Cuarteto de Nos, en un momento de la encendida presentación que ofrecieron en el festival ReciclArte.

El cantante Roberto Musso casi no pudo hablar ante la euforia del público, pero dijo que pronto habrá novedades sobre una nueva presentación en nuestro país. La banda también interpretó “Ganaron los malos”, uno de los temas de su nuevo álbum “Puertas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Anfiteatro "José Asunción Flores" lució un marco imponente de público, que disfrutó de la segunda y última jornada del festival.
El Anfiteatro "José Asunción Flores" lució un marco imponente de público, que disfrutó de la segunda y última jornada del festival.

El rock barrial llegó desde Argentina con dos exponentes: La Beriso y Las Pastillas del Abuelo. La primera agrupación, encabezada por Rolando Sartorio, ofreció éxitos como “Madrugada”, “Traicionero”, “Cómo olvidarme” que fueron coreados por el público; así como su versión de la canción de Bronco “Corazón duro”.

Rolando Sartorio, vocalista de La Beriso, durante la presentación que realizaron en el festival ReciclArte.
Rolando Sartorio, vocalista de La Beriso, durante la presentación que realizaron en el festival ReciclArte.

“Gracias Paraguay por invitarnos y abrazarnos cada vez que venimos”, expresó Sartorio, agregando un “¡Rohayhu!“.

Las Pastillas del Abuelo, con el vocalista Piti Fernández al frente, entregó canciones como “Viejo Karma”, “Rompecabezas de amor”, “Amar y envejecer”, esta última con notables solos de guitarra y saxofón.

Las Pastillas del Abuelo ofreció un recorrido por varios de sus éxitos en San Bernardino.
Las Pastillas del Abuelo ofreció un recorrido por varios de sus éxitos en San Bernardino.

Piti agradeció a “los valientes” que se quedaron hasta el final, invitando además al público a practicar la nueva “distancia social ” juntándose para saltar. Luego de esto cerró la presentación de la banda con “Otra vuelta de tuerca”.

El cierre del festival estuvo a cargo de Flou, la agrupación paraguaya que este año celebra sus 25 años de carrera. Con toda la potencia y un impactante despliegue de luces y pirotecnia, la banda ofreció temas como “En mil pedazos”, “Mi centro”, “Si pudieras esperar” y “Sueño en complicidad”.

La banda nacional Flou cerró de forma espectacular la segunda y última jornada de ReciclArte 2025.
La banda nacional Flou cerró de forma espectacular la segunda y última jornada de ReciclArte 2025.

El vocalista Walter Cabrera anticipó que el próximo 13 de diciembre estarán realizando un show por los 25 años, al tiempo de agradecer a todos los que hicieron posible el festival.

Flou no dejó atrás a “A tu lado”, una canción calificada como el himno del rock nacional, que puso el broche de oro al cierre de esta edición del festival.

Cosquín Rock Paraguay será en San Bernardino

El festival Cosquín Rock Paraguay tendrá una nueva edición en 2026, según se anunció a través de las pantallas durante el festival. El evento será el próximo 7 de febrero y tendrá como escenario, por primera vez, al Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino.

Enlace copiado